【世界盃】收睇決賽懶人包

要點： 國際足協世界盃決賽將於12月19日凌晨2時開賽。

這次為世界盃決賽階段第64場的賽事。今年合共有32枝球隊參與世界盃決賽。

決賽日同為卡塔爾國慶日。

2022年世界盃決賽將會在12月19日星期一（澳洲東部夏令時間）清晨，於卡塔爾路薩爾的地標體育館上演。





賽事將於凌晨2時（澳洲東部夏令時間）開始。





你可於 SBS獨家免費即時收看 今屆世界盃決賽以及其他各場賽事。



澳洲東岸時間比卡塔爾早8小時，決賽將於12月18日當地下午六時開賽，當日同為卡塔爾國慶日。





在歷屆世界盃當中，2018年世界盃決賽全球約有11億2千萬人收看法國與克羅地亞於俄羅斯的對決。





由於足球運動在世界各地非常普及，令世界盃成為世上最多人收看的體育賽事。2014年的巴西世界盃決賽，國際足協表示超過10億人直擊德國擊敗阿根廷。



我可以在哪裡收看？

目前，新州是唯一確認將會為準決賽及決賽設有相類似直播場地的州份。





在 雪梨 ，決賽直播場地會設於達令港（Darling Harbour）的Tumbalong Park。



墨爾本 曾在聯邦廣場（Federation Square）及AAMI公園（AAMI Park）設大螢幕直播較早前澳洲國家隊與阿根廷的賽事。





昆州的市民亦曾於 布里斯本 的喬治國王廣場（King George Square）及皇后街購物大街（Queen Street Mall）收看該賽事，而 坎培拉 的球迷則在公民廣場（Civic Square）收看。





這場賽事也曾在 阿德萊德 橢圓球場（Adelaide Oval）外的Telstra Plaza、 珀斯 的Northbridge Plaza以及 荷伯特 的Wrest Point Hotel Casino直播。



哪一隊被認為勝算較大？

今屆世界盃最被認為會勝出的是巴西，其次是阿根廷及衛冕的法國。其餘的歐洲勁旅包括西班牙、英格蘭及荷蘭勝算機會也很高。





