【世界盃】收睇決賽懶人包

要點：
- 國際足協世界盃決賽將於12月19日凌晨2時開賽。
- 這次為世界盃決賽階段第64場的賽事。今年合共有32枝球隊參與世界盃決賽。
- 決賽日同為卡塔爾國慶日。
2022年世界盃決賽將會在12月19日星期一（澳洲東部夏令時間）清晨，於卡塔爾路薩爾的地標體育館上演。
賽事將於凌晨2時（澳洲東部夏令時間）開始。
你可於今屆世界盃決賽以及其他各場賽事。
澳洲東岸時間比卡塔爾早8小時，決賽將於12月18日當地下午六時開賽，當日同為卡塔爾國慶日。
在歷屆世界盃當中，2018年世界盃決賽全球約有11億2千萬人收看法國與克羅地亞於俄羅斯的對決。
由於足球運動在世界各地非常普及，令世界盃成為世上最多人收看的體育賽事。2014年的巴西世界盃決賽，國際足協表示超過10億人直擊德國擊敗阿根廷。
我可以在哪裡收看？
早前，澳洲國家隊於最後16強，澳洲各地均設有直播場地供大批群眾一同收看。澳洲國家隊最後以2比1被擊敗。
目前，新州是唯一確認將會為準決賽及決賽設有相類似直播場地的州份。
在雪梨，決賽直播場地會設於達令港（Darling Harbour）的Tumbalong Park。
墨爾本曾在聯邦廣場（Federation Square）及AAMI公園（AAMI Park）設大螢幕直播較早前澳洲國家隊與阿根廷的賽事。
昆州的市民亦曾於布里斯本的喬治國王廣場（King George Square）及皇后街購物大街（Queen Street Mall）收看該賽事，而坎培拉的球迷則在公民廣場（Civic Square）收看。
這場賽事也曾在阿德萊德橢圓球場（Adelaide Oval）外的Telstra Plaza、珀斯的Northbridge Plaza以及荷伯特的Wrest Point Hotel Casino直播。
哪一隊被認為勝算較大？
今屆世界盃最被認為會勝出的是巴西，其次是阿根廷及衛冕的法國。其餘的歐洲勁旅包括西班牙、英格蘭及荷蘭勝算機會也很高。
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