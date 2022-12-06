【世界盃】國腳返抵澳洲機場 球迷熱情歡迎英雄回家

要點 澳洲隊球員返抵雪梨和墨爾本，在機場受到熱烈歡迎。

巴西和克羅地亞分別擊敗南韓和日本，晉級八強。

儘管澳洲隊 Socceroos 在世界盃十六強比賽中 不敵阿根廷被淘汰 ，但歷史第二次從分組賽出線，已令球迷「收貨」。





國家隊在卡塔爾解散後，部份球員飛往歐洲備戰球會賽事，而其他國腳則在昨日（12月5日）傍晚抵達澳洲。





迪利奧和球迷合影。 Source: AAP / WILL MURRAY/AAPIMAGE 鄧恩和小球迷擊拳。 Source: AAP / WILL MURRAY/AAPIMAGE 麥卡倫一一滿足簽名要求。 Source: AAP / WILL MURRAY/AAPIMAGE 古奧（Garang Kuol）、瑞安（Maty Ryan）、戴夫連（Cameron Devlin）、甘明斯（Jason Cummings）和雷德梅恩（Andrew Redmayne）則返回雪梨，同樣滿足擁躉們的擁抱、合影和簽名要求。



古奧和球迷合影。 Source: AAP / JEREMY NG/AAPIMAGE 隊長瑞安和球迷合影。 Source: AAP / JEREMY NG/AAPIMAGE 雷德梅恩為小球迷簽名。 Source: AAP / JEREMY NG/AAPIMAGE 麥卡倫接受SBS體育記者訪問時表示，得知 Socceroos 對澳洲人影響如此大，感覺非常好。「我們對陣了世界上最好的球隊和球員，我們可以昂首地結束澳洲隊在世界盃的最佳戰績。」





他說這次戰績將成為一個標準，希望新一代「袋鼠軍團」追趕並提高這個標準。





以下是第16個比賽日的最新戰報和賽事直擊。



十六強賽事，日本互射十二碼不敵克羅地亞而出局。





上半場雙方互有攻守。日本在第43分鐘，堂安律以角球短傳將皮球送入禁區，前田大然在門前混亂中起腳得分。克羅地亞在下半場開始10分鐘後，路夫蘭送出高空傳球，佩利錫在禁區內躍起頭槌頂入追平。





雙方90分鐘法定事件未分勝負。加時賽期間，三笘薰在反擊一度埋門，對手哦亦有多次攻勢，但都無功而還。在互射十二碼階段，先射的日本4球射失3球，最終克羅地亞以3:1擊敗日本。



十六強賽事，巴西4:1擊敗南韓晉級。





巴西球星尼馬今仗傷癒復出。開賽7分鐘，巴西右路地波傳中，皮球輾轉去到雲尼斯奧斯腳下「執雞」破門。6分鐘後南韓球員進取內犯規，尼馬操刀射入十二碼。





南韓上一場的晉級功臣黃喜燦也有精彩遠射，但被門將撲出。上半場完場前巴西再有里察利臣和柏基達連下兩城，比分擴大到4:0。換邊後南韓全力反撲，第76分鐘靠後備入替的白昇皓遠距離勁射扳回一球。





巴西將在 八強賽 迎戰上屆亞軍克羅地亞。

