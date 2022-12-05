【世界盃】英法輕鬆晉級爭入四強 澳洲主帥將卸任

要點 SBS評論指澳洲隊今屆世界盃表現出色。

澳洲領隊阿諾德親承合同到期會休息一段時間。

法國和英格蘭在十六強賽均入三球晉級。

SBS體育評述員、派駐卡塔爾世界盃的現場記者David Basheer形容，澳洲隊 Socceroos 在今屆世界盃創造了一個「憑著澳洲的意志和自信」的屬於自己的現實。





他指，這個世界排名第10、球員在歐洲大球會效力的對手，進攻統統被化解，而最終站出來終結比賽的是在德國足壇鍛煉10載的澳洲前鋒歷基，以一次60米奔襲反擊畫上句號。



Socceroos 給了我們一次美妙的旅程......他們的表現開啟了澳洲足球一扇希望、慾望和可能性的窗戶。

2006年的澳洲隊坐擁三大世界級球星，被譽為「黃金一代」。而這次澳洲隊以分組賽兩連勝出線，做到了連前輩都未完成的成績。「黃金一代終於有了伴。」





他在 評論文章 中也提到了 十六強賽對陣阿根廷 一役，指美斯神一般的表現令「袋鼠軍團」無需受到批評，更應因落後仍奮力進球而備受讚賞。





最後，他展望2023年澳洲將作為東道主之一舉辦女足世界盃，期望女足國家隊 Matildas 本土作戰能延續這團結精神。



離任主帥：希望政府加大支持

他表示，暫時無意繼續帶隊：「我只想離開，放個好假，休息一下看發生甚麼。我非常辛苦地達到了我們現在的成績。我還沒想過（我的未來）。我休息之後會再討論。」



他希望政府能投資更多到青訓，令澳洲出現更多球會和比賽。「我們需要政府提供多些撥款和支持來幫助發展兒童（參與足球）。」





他也希望澳洲國家足球隊能有自己的基地。「我們沒有家。我在足壇37年來，國家隊一直無家可歸。我們需要像是澳洲體育學院（Australian Institute of Sport）一些政府可以資助發展的設施。」





阿諾德在世界盃外圍賽期間一度瀕臨被足協「炒魷」，最終卻率隊創造了最佳的歷史性戰績——首次兩連勝和首次連續零封對手。





以下是第15個比賽日的最新戰報和賽事直擊。



十六強賽事，法國3:1擊敗波蘭而晉級。





法國隊上半場開始便把握節奏。波蘭除了初段有少許攻勢，持續受壓。到尾段基奧特接應麥巴比妙傳，轉身射遠柱破門，攻入個人在國際賽的第52球，成為國家隊歷史神射手。





法國下半場繼續保持控球並連下兩城。在第74分鐘，「高盧雄雞」反擊得手，右路的奧斯文丹比利傳入禁區內無人看管的麥巴比，勁射拉開比分。補時第1分鐘，麥巴比再接應隊友傳球門前死角入網。





波蘭在最後時刻因對手後衛手球獲十二碼，利雲度夫斯基操刀被門將洛里斯接住。但後者跳離白界在先，前者重射破蛋。



十六強賽事，英格蘭三蛋贈塞內加爾。





上半場早段雙方互有攻守。塞內加爾連續近門施射，令英格蘭險些失守，不過後者在第38分鐘快速反擊，比寧咸在左路突破，橫傳地波入禁區由佐敦軒達臣射入。





補時階段，「三獅軍團」前場二打一交給隊長哈利卡尼，鎮定射入，半場領先2:0。下半場，塞內加爾一口氣換入3名球員，但顆粒無收，反而英格蘭在第57分鐘左路策動攻勢由布卡約沙卡再下一城。





英軍晉身八強將與法國爭奪準決賽席位。而今晚繼續有十六強賽事。兩隊亞洲代表日本和南韓，分別在東岸時間凌晨2點和6點迎戰克羅地亞和巴西。

