機票貴、機位少、航班取消：航空旅行幾時回到正常？

要點 澳洲競爭及消費者公署 (Australian Competition and Consumer Commission) 發現，國內航機票價大幅飊升 。

航空公司靠加價減輕新冠期間累積的債務。

專家指旅客短期內很難見到票價下降。

經過新冠疫情封關兩年後，很多熱切計劃出國旅遊的澳洲人要面對機票昂貴和機位少的問題。





專家和航空公司向 SBS 透露，由於一些因素加起來，旅客短期內不可能看到情況緩和。





究竟甚麼原因令機票價格飊升？有無方法解決？這是否旅遊新常態？



票價飆升全因供不應求

澳洲競爭及消費者公署 (ACCC) 九月份就本地航空公司競爭情況發表的季度報告顯示，國內航班票價於今年四至八月大幅上漲。





ACCC指今年八月最便宜的經濟客位票價比四月高出56%，而四月的票價是11年來的新低。商務客位票價在六至八月上升了17%。



在雪梨科技大學研究旅遊的客席研究員以及《旅遊業危機和目的地復甦》的作者貝爾曼 (David Beirman) 表示，新冠疫情促使國內和國際機票格價飊升。





他說：「由1970年至2020年新冠疫情開始的50年間，飛機票價其實每年一直下跌，無論是否已計算通脹這個因素。」





「新冠疫情打擾了一切......因為航空業受到種種難以置信的限制，航空公司基本上是不斷蝕本...... 不斷欠下大量債務，而大部份是要償還的。」





貝爾曼謂，現在很多航空公司加價以減輕債務。與此同時，因新冠期間裁減員工以致人手短缺，故此亦造成經常取消班機和提供的航班選擇有限等問題。





他形容：「航空公司面對重重困難。」



「另外要注意的因素包括油價上漲、填補虧損、聘請新員工.....種種不同的因素加起來令機票價格上揚。」





蒙納殊大學 (Monash University) 航運專家班伯 (Greg Bamber) 教授同意，後疫情時期的需求上升加上人手短缺，是造成機票價格飊升的主要原因。





「現在的需求龐大，人們已接近三年不能飛往外地旅遊探親或傾生意，很大的需求被壓抑。」





「很多人想旅遊，但載運能力被減.....航空公司之前削減班機，以致供不應求，航空公司唯有加價。」





「航空公司將賺錢凌駕於旅客之上。」



ACCC：準時率有史以來最差

近月來，旅客投訴的亦有航班不斷被取消的情況。





ACCC表示，在2022年7月，國內航班創下有史以來最差的準時率，航空公司取消班機的比率亦比長期平均數高逾三倍。



對於取消班機，班伯教授指航空公司應該處理得更好。





「像澳航這樣一間航空巨頭竟然突然取消班機，帶來極大不便。而我們只能忍氣吞聲，無任何賠償。」





「旅客即使有頗合理的原因想更改班機，澳航卻收取高額罰款，儘管重新訂位的成本非常低。」





班伯教授謂，航空公司需聚焦於因疫情而裁員後的重新聘請人手工作。





他說良好的員工待遇是提供更佳顧客體驗的重要因素。





「(航空公司) 需要預留更多緩衝，亦需知仍有很多人會染病，僱員有時會缺勤，他們需要為此作好準備。」



「員工獲得良好待遇，對旅客和航空公司都有利，但目前不同崗位的員工許多都認為待遇欠佳。 旅客即使有頗合理的原因想更改班機，澳航卻收取高罰款，儘管重新訂位的成本非常低。」



航空公司怎樣回應？

澳洲維珍航空一名發言人向SBS透露，在現時高需求、高通脹和高油價的情況下，航空公司的焦點集中於向旅客提供價值和選擇。





發言人說：「我們見到澳洲人恢復坐飛機與親友重聚，以及重新享受在疫情期間失去的旅遊樂趣，因而有龐大需求。」





「澳洲維珍會繼續增加國內航班服務，我們預計十二月和一月的載客能力大概會恢復至疫情前的百分之百。」





該發言人說澳洲維珍也在增加短途國際航班服務。





在10月13日發表的最新營運表現報告上，澳航表示班機取消率已由八月份的4%降至九月份的2.4%。





澳航又指，九月份的行李處理失當數字維持於每1,000名乘客有6宗的低位，十月份亦一樣。





11月23日，澳航稱雖然油價仍然高企，他們的營運表現正在改善。





根據巿場最新消息，一項價值二億元的員工和新機投資計劃會令以澳航在現有和未來新一波的新冠疫情維持以上表現水平。



短期內有可能緩和嗎？

雖然航空公司態度樂觀，但貝爾曼教授說旅客短期內不太可能見到票價下降。





他說：「某程度上，我估計高票價和高利潤會持續......我想隨著旅遊業復甦，這些高位一定會回落，甚至有可能比2019年更低一些。」





「當然，新常態會有一個稍高價的可能，不單因為債務......也因為俄烏戰爭對油價有持續影續，除非這場衝突得到解決。」





