【超離譜】澳洲7月份只有五成半航班準時

大家最近坐飛機去其他地方旅遊，有無試過航班延誤或取消呢？





根據聯邦運輸部的歷史數據顯示，航空業目前的航班準時率處於 2003 年有紀錄以來的最低水平。





最新數據顯示，10 月份只有 69.3% 的航班準時到達，而準時起飛的航班只有 68.5%。





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即使上個月的數據，比 9 月份和今年較早時候的歷史低位稍為上升，但旅客仍然經歷了近 20 年來，航班延誤和取消數量最嚴重的情況。





航班準時到達及離開，表現長期平均在 80% 到 85% 之間。





報告又顯示，自年初以來，澳洲所有航空公司的準時率一直向下，從 1 月份有 85% 左右，下跌到 7 月份的 55% 左右，這是航空業有史以來「最差」的表現。





單是在 7 月份，就有超過 19,000 班航班延誤。



澳洲航空（Qantas）是 10 月份表現最好的航空公司，澳洲航空和旗下的 QantasLink，航班準時到達率為 74.2%，其次是 Rex，航班準時到達率為 68.3%。





維珍（Virgin）和維珍澳洲區域航空（Virgin Australia Regional Airlines）表現相對落後，他們只有 64.9% 的航班準時到達。





澳洲航空的廉航子公司捷星航空（Jetstar）在 10 月份的準時率表現最差，只有 61.6% 的航班準時起飛，64.4% 的航班準時降落。





最新數據亦顯示，捷星航空的航班取消率最高，達 3.9%，是澳洲整個航空業長期平均水平 2.1% 的接近兩倍。



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航班不準時甚至取消，往往打亂原來的旅遊計劃。





剛剛與朋友在黃金海岸度假完的Kate便是其中一位「苦主」，她接受SBS中文訪問時表示，上星期六（11月19日）原定乘坐維珍澳洲航空的晚上六時的航班返回墨爾本。怎料出發前往機場前，才收到航空公司的電郵通知航班取消。





Kate指航空公司「沒有交代航班取消的原因，只是幫我重新安排第二朝早的另一班機」。





她指，由於與朋友是分開訂票，航空公司為她們重新安排不同航班返回墨爾本，她的朋友獲重新安排一班需要在雪梨轉機的航班，而她本人就「較幸運」可以直飛返回墨爾本，雖然如此，旅程這樣結尾卻令她們「十分掃興」。



Kate批評航空公司只發電郵通知航班取消，安排很差。 Credit: 被訪者提供 她批評航空公司「安排很差」，只是發電郵通知她們，又沒有為她們安排當晚住宿。





Kate說：「我們當時十分徬徨，因為要馬上四處尋找酒店，而我們收到通知的時候，已經是下午兩、三點，航空公司在電郵又沒有說明會賠償多少，令我們覺得十分無助。」





航空公司在電郵中只是提供了一個熱線予她們查詢，Kate亦批評熱線「要打了一小時才有人接通聽」，航空公司職員亦沒有為此致歉。





加上當晚臨時要在黃金海岸訂一晚酒店，Kate指「星期六晚的酒店，起碼要$459元」，而航空公司職員說只會提供$220住宿補償，加上多留一天的額外交通費及餐飲費，「根本是不能完全補償我們的損失」。





她又指，航空公司沒有明確表明會怎樣賠償，只是著她們在網站上登記支出證明，「是否賠償得到都未知」。





經歷完這次「徬徨無助」的旅程，Kate說下次如果有其他選擇，也不會再選搭這間航空公司，亦會購買旅遊保險，讓自己有多一個保障。

