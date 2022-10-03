捷星航空頻頻延誤 大批乘客滯留新加坡機場過夜

原定星期六（10月1日）晚上從新加坡飛往墨爾本的捷星航空（Jetstar）JQ8航班，因為飛機出現故障而在乘客登機後宣佈推遲24小時。





由於正值周末，新加坡亦正舉辦格蘭披治賽車，令當地酒店床位緊張。最終捷星公司只能為少數人找到房間，大批旅客不得不滯留樟宜機場。捷星為他們提供了800元的住宿補貼，遠高於平時的150元。



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捷星發言人表示，該航線的波音787-8夢幻客機可載客335人，機師在起飛前在儀錶板發現輔助動力裝置異常，雖然工程師迅速排除問題，但航班被推遲24小時。





「我們為約50名乘客找到住宿，並為其他需要酒店房間的乘客提供支持。新加坡本周末非常繁忙，因此一些乘客要在樟宜機場過夜。我們為他們提供了餐券和補償其他合理的預算外支出。我們明白這是非常厭惡的經歷，對延誤表示真誠抱歉。」





過去幾個月，捷星已出現11次波音787-8客機的航班臨時取消，其中6次是出現故障、需要維護或者「不幸」因素。

