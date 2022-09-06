【航班臨時取消】捷星半數長途機維修 大批澳人滯留海外

澳洲航空Qantas旗下廉航捷星航空，自上星期四9月1日以來，取消從印尼峇里島到雪梨及墨爾本，共8班航機，另外從泰國及日本的回程航班也有取消，有乘客比原訂回程日期超過一星期，也未獲安排機位返回澳洲。





捷星航空的發言人承認，在峇里一度高達4000乘客，未有機位安排返回澳洲。





捷星今日（9月6日）就表示，目前在峇里，大約180名乘客仍要等候安排機位返回澳洲。





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捷星證實，營運的11架波音787長途機，有6架目前正停飛。





捷星發言人表示，最先是因為航機要維修，航機完成維修後服務會陸續恢復正常，他強調，仍然是安全第一。





捷星表示，幾架長途機波音787，因為工程問題取消，包括一架被鳥擊中、撞到跑道上物品受損的航機，由於從美國採購備件延誤，原來預計航機停飛6至8星期，但3個半月後仍未能恢復飛行。





有在峇里未獲安排機位返回澳洲的乘客表示，原本訂了9月1日的機票返回澳洲，但航班取消，現在能夠盡快有機位的唯一選擇，是乘坐澳航，但機票超過1500元，否則要到9月9日才能返抵澳洲。





有乘客抱怨說，他是做網上禮品生意，原定9月1日飛返澳洲，處理父親節禮品訂單，現在即使有顧客投訴未能領取禮品，他也無法處理。





早前澳航因為班機延誤，行李處理錯誤等，向乘客道歉，現在也面對旗下捷星班機取消問題，同時下星期一9月12日，承包公司行李員罷工，國際航班乘客會受影響。





捷星目前向滯留外地的乘客，提供高達150元的酒店住宿費，以及30元膳食費一日。





捷星原訂星期一到星期四，有26班機從峇里返回澳洲。

