【州長致歉】報告指維州33病人打000無人聽失救死

一份調查報告發現，維州有33名病人因打000緊急求助熱線等候時間過長，失救致死，州長安德魯斯（Daniel Andrews）今天就事件向公眾致歉。

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維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）對有33名病人因打000無人聽失救死，向公眾致歉。 Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

要點：
  • 調查報告發現，維州有33人在等候000緊急求助電話時間過長後不治。
  • 報告建議當局有9成緊急電話應該在5秒內接聽。
維州上星期六公佈一份應急管理監察長調查結果的報告，指有33名病人因為撥打000緊急求助熱線無人接聽，導致救護車延誤到達失救致死。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）親自為事件向公眾致歉。
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早前維州兩名高級部長級官員，已代表維州政府向市民公開道歉，安德魯斯今天首次為事件進一步向公眾致歉。

他出席一個公開場合時對記者說：「我向任何被這種病毒感染的人，特別是那些失去至親的人，表示最深切的哀悼和同情，以及我個人的道歉，以及代表政府作出更全面的道歉。」

他又指，維州政府會為民眾作出改變、改善有關問題，以及增加人手。
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政府早在2015年已經意識到緊急服務電信管理局面對不穩定的財務狀況。

報告指，局方增撥資源的速度，追不上新冠疫情期間有大量民眾需要打電話求助的數量。

報告建議當局有9成緊急電話應該在5秒內接聽。

但維州於2021年10月解封後，000服務追不上需求，達至完全不可接受的水平。

而在1月份爆發第一波Omicron疫情時，只有39%的召喚救護車服務，能在5秒的目標內接聽，有病人足足等待超過76分鐘才打通。

政府在5月誓言會招募和培訓近400名額外的接聽員，約150人已經開始加入服務，令整個6月份5秒內打通召喚救護車服務的目標，提高到86.2%。
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Published 6 September 2022 at 2:04pm
By Timothy Wu
Source: AAP