今日大事(9月6日)

維州政府為著名歌手達勒姆（Judith Durham）舉行追悼會

澳洲著名歌手達勒姆（Judith Durham）上月初病逝，維州政府今晚7時在墨爾本維州藝術中心的Hamer Hall為她舉行追悼會。主辨單位將提供現場直播，並呼籲希望到場參與追悼會的歌迷提前登記。





達勒姆是Seekers樂隊的主唱，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）形容她是澳洲國寶級偶像，曾獲頒澳洲勳位勳章，她晚年與慢性肺病鬥爭多年，上月初去世，享年79歲。





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利率持續飆升 本地住宅按揭貸款額急瀉

一項最新數據顯示，隨著利率繼續飆升，澳洲人選擇大幅減少住宅按揭貸款。





住宅按揭貸款公司Joust所做的研究發現，透過他們住宅建築類別所獲得的平均貸款規模下降了28.05%，從之前平均的 741,000元，降至現在平均的 533,000元。





Joust 行政總裁哈默施密特（Carl Hammerschmidt）表示，澳洲人越來越關注長期還款問題。





「我們認為貸款規模在這個類別中下降有三個因素：第一是政府不再提供補助刺激措施，買家覺得他們再沒有好像在新冠疫情期間有更多儲蔔，加上創紀錄的低息環境已不再存在。現在大家會多考慮應付生活開支以及長期還款額，意味著他們不會花那麼多錢，也不會借那麼多錢來建造理想家園。」





預計澳洲儲備銀行將在今天（9月6日）開會再次提高利率，今次將會是連續第五個月提高官方利率。



新州下月將針對性小眾社區仇恨罪案舉行公開聽證會

專責調查針對新州LGBTQI+社區的連串仇恨罪案的公開聽證會，將於下個月召開。





聽證會由大律師、律師和調查人員組成，將會調查過去40年、超過10萬份警察檔案、驗屍官檔案，以及其他渠道獲得的檔案，涉及幾十宗在1970 年至 2010年期間發生，而未破解的死亡和失踪案件。





協助調查的高級律師格雷（Peter Gray）呼籲任何知情的人士，聯絡調查人員，並指受害者家人、朋友或公眾挺身而出是至關重要。



新州滑雪男三日前失蹤至今仍未尋回

上星期在新州雪山滑雪時失蹤的男子仍未尋回，搜索工作今天進入第三天。





由於當地能見度低，救援工作在昨晚接近日落時份被迫暫停，但來自高山行動部門、新州緊急服務部門以及國家公園和野生動物服務部門的搜索團隊，將在今早天亮時重返現場搜索。





失蹤的23歲男子，最後一次與家人聯繫是在周六早上—即前往 Kosciuszko 國家公園的偏遠地區滑雪之前。





其家人報告男子失蹤後，警方在Guthega的一個停車場發現他的車輛。警方指，失蹤的男子是一位經驗豐富的滑雪者，他們仍然希望找到他。



西澳警方拘45人涉嫌創作及管有涉及兒童不雅物品

西澳警方拘捕45人，涉嫌誘騙兒童拍攝色情影片及相片及管有相關不雅物品被捕。





澳洲聯邦警察、澳洲邊防部隊及西澳警方採取聯合行動，合共查獲 35,000 多張兒童色情的影片及相片，並在西澳多個地方發出 60 多張搜查令。





西澳督察麥肯齊（Hamish Mackenzie）表示，根據他們的分析，在最近被控管有兒童不雅物品的疑犯當中，有十分之一亦對兒童進行過侵犯。





麥肯齊說：「執法界一直在說，這些並非單純被動犯罪，而是與兒童性犯罪有關。」



數百人計劃今日遊行支援難民獲永居

數百名支持難民及尋求庇護者的人士，計劃今天（9月6日）在國會大樓外遊行，要求政府給予這些臨時簽證持有人獲得永久居留權。





難民行動聯盟（The Refugee Action Coalition）表示，工黨承諾廢除臨時保護簽證。該組織亦表示，簽證的條件對希望尋找長期工作、與家人團聚和接受高等教育的能力的移民造成影響，而難民和尋求庇護的人，更因為只獲持臨時簽證，令他們的生活處於不確定狀態。



中國四川6.8級地震至少46人死亡

中國四川省瀘定縣發生6.8級地震，之後亦有多次餘震，最強一次為4.2級。據中國傳媒報道，截至昨晚8時半，死亡人數經已增至至少46人、另有百多人受傷、16人失蹤。





地震在昨日下午接近1時發生，震源深度16公里。離震央200公里以外的成都市的建築物都感到搖晃。當局亦報告有山泥傾瀉及有大石堵塞公路，同時，亦有不少房屋受到破壞、電力中斷。





中國國家主席習近平作出重要指示，要求將搶救生命作為首要任務。當局至今經已動員6500人，包括解放軍、武警、森林消防等參與救援，並調動4架直升機及2架無人機展開空中救援及災情偵查工作。



圖瓦盧總理那塔諾訪台以示支持

雖然中國不斷施壓，指台灣是中國的領土， 但仍然繼續有其他國家的領袖訪台以示支持。





只有10,000個居民的太平洋島國圖瓦盧的總理那塔諾（Kausea Natano）目前正訪問台灣，並與總統蔡英文會面。那塔諾表示，該國打算繼續支持台灣,並指兩國的外交關係是建基於民主、信任、人權和個人自由的原則之上。



卓慧思擊敗辛偉誠當選英國保守黨黨魁

英國保守黨黨魁選舉結果出爐，外相卓慧思擊敗前財相辛偉誠當選，將接替在7月宣布辭職的約翰遜，成為繼戴卓爾夫人和文翠珊之後，第三位英國女首相。





卓慧思自 2010 年成為國會議員以來，一直擔任外相， 而她在今次選舉中獲得約百分之 57 的黨員選票，是在所有保守黨領袖中獲票最低的一個。





她在得知勝出的消息後對黨員發表講話：「好榮幸被選為保守黨及統一黨的領袖。我要感謝 1922 委員會、黨主席及保守黨組織了歷史上最長的一次工作面試。」





預計她今日將會與首相約翰遜一齊到蘇格蘭覲見正在當地避暑的英女王，並由女王正式任命為新首相。



加拿大兩名男子涉刺死 10 人 其中一人據報已身亡

加拿大警方表示，在搜捕兩名涉嫌在薩斯喀徹溫省刺死 10 人並造成至少 15 人受傷的男子時， 發現其中一人已經死亡。





加拿大警方證實死者為 31 歲的桑德森（Damien Sanderson）。加拿大皇家騎警副署長布萊克莫爾表示，仍然追尋死者兄弟的下落，相信對方亦受傷並可能要尋求醫療協助。





兩名涉案男子早前在薩斯喀徹溫省北部兩個社區的多個地點持刀襲擊，其中一個是原住民聚居地。警方一共在13個不同地點發現死傷者，並指有關襲擊可能具針對性及隨機性。





與此同時，加拿大總理杜魯多向事件中十名死者家屬表示哀悼，並指薩斯喀徹溫省所有聯邦政府大樓都已經下半旗致哀，以示支持當地的詹姆斯克里族群團結一致。





「可悲的是過去幾年，類似的悲劇已變得習以為常。但在困難同痛苦時期，加拿大國民將會如往常一樣、與薩斯喀徹溫省居民互相支持，幫助彼此度過悲傷及進行愈合的工作。」







在阿富汗首都喀布爾的俄羅斯大使館門外發生自殺式炸彈襲擊。據報，大使館有兩名工作人員喪生。





俄羅斯外交部發表聲明，指一名身份不明的武裝分子在大使館一個入口附近引爆一個爆炸裝置，並證實有人員傷亡。





當地警區負責人薩比爾（Mawlawi Sabir）表示，武裝警衛在施襲者接近大門時認出對方，並開槍將其斃死，目前仍然未有關於傷亡人士的資料。



【體育消息】：德國與行慕尼黑奧運恐襲案50周年悼念活動

1972年的慕尼黑奧運恐襲案50周年，德國當局在柏林市郊—即當年營救行動失敗的一個機場—舉行悼念活動，總統施泰因邁爾及以色列總統赫爾佐格亦有出席，並為當年12名遇害者獻花。





施泰恩邁爾就當年事發當日及事後營救工作三度出現失誤致歉，並對未有適當保護以色列運動員懇求原諒。





恐襲發生在1972年9月5日，巴勒斯坦武裝組織「黑色九月」成員闖入奧運選手村，殺死2名以色列代表團成員，挾持另外9人，要求以色列釋放被囚的200多名巴勒斯坦人。



