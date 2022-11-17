【旅遊精注意】善用一個機票訂購功能 隨時幫你慳幾百

新冠疫情對全球航空業及旅遊業造成致命打擊，為了縮減不必要的開支，減少虧損，不少航空公司均作出削減航線及航班的決定。





疫情消退，旅遊需求大增，澳航終作出復飛航班的決定，澳航表示計劃在明年1月復航香港航班。





隨著澳航復飛，澳洲旅客在前往香港時可多個選擇。





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雪梨-香港 (QF127/QF128) 將於 1 月 30 日星期一恢復運營，每周三班——星期一、星期三和星期五——直到 2 月 27 日，屆時將改為每日一班。





墨爾本-香港 (QF29/QF30) 於 3 月 26 日星期日恢復，每天都會有航班。





雪梨和墨爾本的航班都將以空中巴士 A330 為主力機型，內有 28 間平躺式商務套房。





另外，澳航飛行常客（Qantas Frequent Flyer）計劃，亦恢復兌換香港及日本的機票。





從25,200分起便可以兌換雪梨至香港的直航機票（經濟艙），而68,400分就可以兌換商務機票。



Economy Sydney to Hong Kong – points cost 25,200 Qantas Points one way + taxes

Business Sydney to Hong Kong – points cost 68,400 Qantas Points one way + taxes



在回港時，不少港人亦望能把握機會前往東南亞國家或是日、韓、台乘機旅遊。





如果旅客善用訂購網站/程式的 Multi-city 機票的功能，或可在旅遊時順道省下機票錢。





以明年四月份學校假期為為例，若澳洲旅客在前往香港前先前或台灣、韓國等港人旅遊熱點旅遊，再回港，機票比直飛價格便宜近五百澳元。





4月10日墨爾本—>台灣，4月15日台灣—>香港，4月22日香港—>墨爾本，價格約為1,163元。



墨爾本—>台灣—>香港—>墨爾本機票 Credit: TRACY LO 4月10日墨爾本—>韓國首爾，4月15日首爾—>香港，4月22日香港—>墨爾本，價格約為1,320元。



墨爾本—>韓國—>香港—>墨爾本機票 Credit: TRACY LO 相同時段的墨爾本香港往返直航機票約為1,654元。（透過同一旅遊平台及同樣的航空公司，成人票價作比較）。



墨爾本—>香港來回機票 Credit: TRACY LO 除四月份外，多個旅遊日期亦有同樣情況。





在購買機票時，如能好好利用 轉機（Layover / Transfer）、停留（Stopover)、開口（Open-Jaw) 等不同方法，可以讓原定的目的地以外額外旅遊，卻支付更便宜或一樣的金錢，非常適合愛旅行的朋友。

