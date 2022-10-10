【日本遊注意】澳航、捷星增加澳洲來往日本航線

日本是不少澳洲人喜歡旅遊的地方，當地明天重新開放予多個國家的旅客免簽證旅遊，並取消了每日入境人數上限，正式向全世界旅客開放大門。
布見及此，澳洲兩大航空公司澳航及捷星宣佈，增加布里斯本、雪梨及墨爾本來往日本的航線。
澳航將於 11 月增加來往雪梨至日本羽田國際機場 (HND) 的服務，並於 12 月和 2023 年 3 月重啟來往布里斯本及墨爾本的服務。
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捷星航空已恢復來往凱恩斯到日本成田及大阪的服務，以及來往黃金海岸到東京成田機場 (NRT) 的航班，並於12月1日恢復布里斯本直飛日本的航班。
澳航每星期有3班航班，逢星期一、四及六，使用空中巴士 A330 客機從布里斯本飛往日本東京羽田。
截至 2019 年 6 月 30 日的財政年度，有超過 484,000 名日本遊客到澳洲旅遊，期間為澳洲帶來合共約 20 億澳元的經濟收益，日本是澳洲入境旅客和旅遊相關支出方面排名第五，而中國領先於美國、英國和新西蘭，位居榜首。
日本人到澳洲的主要原因是度假，其次是商務旅行和探訪親友。
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