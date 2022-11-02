澳洲標誌性公司「榮獲」年度最離譜服務大奬！

今年獲奬機構之一是「澳洲航空公司」（Qantas）。選擇組織強調，奬項的重點，是為了指出一些有問題的澳洲產品及服務，希望對方能作出改善。





選擇認為，澳航獲獎的原因不少，包括客人難以使用飛行里數積分、丟失客人行李、客人要等候上落機的時間過長，以及航班出現延誤等。



＂我們收聽到的投訴當中，不難發現好多澳航乘客均認為，他們在支付高昂的機票價格的同時，無法獲得相應的優質服務。＂ 選擇組織的旅遊專家伯德 (Jodi Bird)

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選擇組織之前亦曾經透露，到 4 月份為止，澳洲航空及捷星航空的客人總共仍然有大量未使用的「飛行里數積分」，或預訂但未成行的機票，總值高達14億。





一份9 月份出爐的研究亦顯示，澳航的平均等候上落機時間高達 21 分鐘。





選擇組織的行政總裁「柯克蘭」表示，澳航今年似乎是刻意想贏得 Shonky 大奬。





澳航則作出反擊，指選擇組織所使用的數據本身已經過時、亦不可以作準。





"航空公司在 2022 年初的幾個月表現著實不太好，但自 8 月以來，其服務已顯著改善，亦已恢復到「新冠疫情」之前的服務水平。" 澳航發言人

"澳航航班的等候上落機時間，實際不到選擇組織聲稱的一半"





"加上，澳航的客人已經兌換了超過 10 億元在疫情時間累積或未用的飛行里數積分。"





不過，選擇的柯克蘭就認為，如果要令大眾旅行體驗更輕鬆同公平澳航亦需要聯邦、州和領地政府和行業共同努力。





今年獲得Shonky大奬的另一項產品，是名為 VetPay的分期付款計劃。





根據VetPay的描述，他們的產品是希望令澳洲人可以通過分期付款支付獸醫服務的費用，但選擇組織就認為，有關公司亦正「利用寵物主人、在緊急情況下會不顧一切咁支付昂貴的獸醫服務費用的心利，謀取暴利。」





"雖然 VetPay 聲稱，他們的服務，是出於對寵物主人的同情，但卻向每次交易，收取「超過百份之18」的利息。" 選擇組織行政總裁柯克蘭





而由Steggles公司出品、標榜是含有大量蔬菜作為招徠的雞塊產品，亦獲得今年的Shonky大奬—選擇組織認為，產品實際的蔬菜含量過低，即使客人食完成整包 400 克的雞塊，入面蔬菜仍然不足一份「標準份量蔬菜」的水平。





澳聯社亦聯繫過VetPay 和 Steggles以作回應，但對方在截稿前仍然未回覆。





網上花店Bloomex亦因經常收到「送花誤誕或收不到花」，「送出以經枯萎花束」、以及「會接受明知無法覆行的訂單」等投訴，亦同樣成為今年Shonky大奬的得主。





厨具公司「Zega Digital cookware」亦因為被指「向客人出售昂貴但無法正常運作的智能鍋」而獲奬。





選擇的柯克蘭就話，他們其實希望永遠都不需要再頒發「 Shonky大獎」，但不幸的是，坊間仍然有多此類有資格獲獎的產品和服務。









