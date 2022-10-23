一個簡單理由 全家被趕下澳航航班

在美國，乘機因為各種問題被機組人員趕下航班，十分常見。但有關情況，在澳洲卻較少發生。





上周四（10月20日），從峇里（DPS）飛往雪梨（SYD）的澳航航班QF44上，一個澳洲家庭因為與侮辱機組人員，被趕下航班。





據線上的片段看到，家庭與機組人員的衝突與嬰兒手推車有關。





Advertisement

在片段中，兩名男子聲稱表示被告知嬰兒車將可被帶到機上寄放，最終卻被「寄艙」。因而，對機組人員作出投訴。





雖然在短片中並無顯示該家庭對機組人員作出任何肢體攻擊。





在三分鐘左右的短片中，可見兩人對空姐用語並不禮貌，且帶有一定侮辱性。





最後，航空公司作出決定，將涉事的澳洲家庭趕離航班。





在事後，澳航就事件發表聲明，表示：





這些乘客在航班離開峇里島之前多次虐待我們的機組人員後被帶離飛機。客戶和機組人員的安全是我們的首要任務，我們不容忍任何形式的虐待行為。為了機上每個人的安全和舒適，我們要求乘客聽從機組人員的指示。





在航班上，與機組人員發生衝突，作出侮辱性言辭行為可被趕下機外，衣著「不雅」，亦有可能被趕下機。





在本年四月，一名南韓著名女DJ 就因為她的衣著而被美國航空公司拒絕登機。





她被拒絕的因由，並不是她的衣著過於暴露，而是她穿著印有「冒犯性」和「不恰當」字眼的褲子。



DJ SODA 在網上分享其經歷。 Credit: DJ SODA 她最終需「反轉」褲子穿上，才被允許上機。





她在Instagram 上分享有關經歷。





乘機在乘搭飛機上除了需要注意言行，亦要注意衣著，才可減低被拒絕登機的風險。

