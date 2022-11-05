【你有你投訴】澳航總裁喬伊斯「照袋」數百萬奬金

喬伊斯上個財政年度的實得工資為 227 萬美元，高於前一年的 198 萬美元。





股東還投票支持喬伊斯獲得—他之前的三年曾放棄獲取—約 500 萬元的長期服務奬金。加上新增的400萬奬金，令喬伊斯明年的薪酬將提高至 1380 萬元。





就在同一星期，澳航才剛獲選擇組織授予最離譜服務奬The Shonky Awards，反映澳航今年在多個範疇均受到顧客投訴。





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澳航董事長戈伊德（Richard Goyder）在股東大會中一直為獎金一事辯航，並指很難找到一位有能力的航空公司管理人。





“高層管理的薪酬，是一項具有挑戰性的項目，亦一直是澳航面臨的挑戰之一。"





"航空業是一個競爭激烈的市場，要有一位有競爭有能力的高層管理人員，有能力的航空公司主管在市場更難找到。＂



而為對方提供具競爭力的薪酬，將為公司的績效，提供更大的鼓勵。 澳航董事長戈伊德





但昨日會議上，除了喬伊斯的薪酬問題外，股東們亦就其繼任問題、以及澳航的績效及網絡安全等問題，向航空公司董事會提出多項質詢。就繼任問題，戈伊德強調，喬伊斯將繼續擔任澳航行政總裁，起碼直到明年年底（2023 年）。





“在適當的時候，我們將討論繼任問題的時間框架。＂





“董事會相信喬伊斯已經培養了非常有能力的高層管理人（以作潛在繼任者），董事會也將進行外部招募。”





澳航的效能問題，亦是昨日股東大會的關注點之一，例如航班延誤，特別是有關澳航旗下的廉捷星的問題。





喬伊斯則回應指：



“延誤及航班取消的原因可能有很多，而且在整個行業中都會發生。” 澳航總裁喬伊斯

“例如雪梨的強風會造成跑道關閉，意味著可以降落的飛機數量將會受到限制，在這些情況下必須取消航班。”





他保證，澳航明年將有更多飛機在國際航線上運營，A380 將恢復服務，亦將會有三架新的波音 787。





關於高票價的問題，喬伊斯則指出，需求仍然超越供應，澳航預留了 20 架飛機，幫助減少延誤問題。





與世界上其他公司相比，澳航的機票價格是非常低。舉個例子，捷星將低於 100 元的價格出售 500 萬場機票，而澳航將以低於 150 元的價格出售 200 萬個機票。 澳航總裁喬伊斯





“在國際航線上，我們比競爭對手更快地增加運力，人們應該積極尋找新的票價。”





與此同時，澳航發布了 10 月份的新業績數據，顯示自 7 月份出現業績低點後，他們已有很大進行。



