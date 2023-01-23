【冒住煙】澳航客機一周內第五次出事需折返

發生事故的是澳航波音 737 客機，航班編號 QF102 ，原定從斐濟飛往雪梨。
該客機在起飛一個多小時後，機艙內冒煙，被迫折返斐濟，當時機師只是向控制塔要求優先降落，而沒有要求緊急降落，之後安全降落斐濟。
今次已是有客機出現事故。
根據初步調查，今次機艙冒煙，懷疑是飛機廚房的焗爐引起，但煙霧很快消散，事故中沒有人受傷，工程師正作進一步評估。
有乘客表示，事件並沒有讓他們感到不安。
澳航的一位發言人就表示，飛機折返的情況很常見，大約每星期會有一次。
他們又表示正在努力盡快安排乘客，並感謝他們的耐心等待。
澳航上星期亦發生同類事故，當時一架澳航客機從墨爾本飛往雪梨期間，引擎出現輕微問題，必須折返。
而在星期五，澳航的三班航班亦需改飛其他地方，包括一架從墨爾本飛往坎培拉的 QantasLink 客機、一架從墨爾本飛往雪梨的波音 737-800 型客機、以及一架從阿德雷德飛往墨爾本的客機。
另外在上星期三，澳洲一架波音 737 客機，從奧克蘭飛往雪梨期間其中一個引擎發生故障，在飛至太平洋上空的發出求救信號，客機其後在下午將 3 時半，安全降落雪梨國際機場。
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