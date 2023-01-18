澳航客機空中熄引擎發「緊急求救」乘客完全唔覺？

一間編號為144 的澳航波音 737 飛機，於昨日下午原定從奧克蘭前往雪梨期間、並在澳洲東部時間下午2:30出現問題，機師一度要關閉客機其中一個引擎，並發出「Mayday」急緊救求訊號—即飛行時最高級別求救警報。





涉事客機最終得以安全降落於雪梨機場，並由機場消防隊護送下送返停機坪。事後在機場拍攝到客機照片，就顯示，飛機的其中一個引擎上蓋，似乎出現咗一個大缺口。





據負責確保空中安全的聯邦機構Airservices Australia的解釋：





「當航班面臨嚴重和迫在眉睫的危險並需要立即援助時，就會發出求救信號。一旦發出有關請求，飛機管制員就會向航空救援、消防及緊急服務部門發出警報，並提供有回應有關問題的詳細信息、及為涉事機組人員提供幫助。」









澳航發言人昨晚接受澳聯社AAP訪問時亦表示，工程師正在對涉事客機進行檢查。





在收到Mayday求救後不久，機師將求救訊號級別降級為『PAN』—即可能需要援助。 澳航發言人





「在飛行過程中關閉引擎實屬罕見，亦會令乘客擔心，但的飛機師都接受過安全管理培訓，而飛機本身的設計，亦允許飛機在只得一個引擎的情況下仍可以作長時間飛行。」





但今次意外最神奇的地方是145 名乘客在客機安全降落之前一直不知機師曾發出緊急求救信號。





有不少乘客在事後向記者表示，整個飛行過程，機上所有人亦完全無「驚慌失措」。





對我們的主要影響只是當時冷氣停止運作，令每個人都很辛苦及滿頭大汗，但除此之外，佢地當時完全不覺得驚慌。 乘客一

我們曾聽到一聲巨響，然後感覺到一陣強烈震盪，估計當時大家都知道一定有問題。 乘客二

大家之後亦注意到有問題，也曾聽到一些聲響，但就不確定實際發生甚麼情況。 乘客三

當時機師為了令每個乘客都保持冷靜，只向我們表示，引擎發生『小問題』。但估計所有人都沒有意識到，當時情況有多嚴重。 乘客四





互聯網航班追踪網站「 FlightRadar」 表示，今次涉事客機已服役 10 年，他們在出事時，亦追踪到涉事客機在太平洋上空發出求救信號的消息。





他們亦指，事故發生前後 ，有約100,000 人，在網上追踪客機的情況。









聯邦交通部長金卡芙蓮表示，對飛機安全著陸感到欣慰，她在推特發布的貼文指，





「機上經驗豐富的機組人員，令飛機能夠安全著陸，他們的表現非常好。」





「澳航一向有良好的安全記錄，亦是由於一班一直機上及機艙內工作的敬業員工，令澳洲的航空業，是世界上最安全的航空產業之一。」





航空專家漢斯福德 (Neil Hansford) 指出，在歷史上，澳航的噴氣式客機從未出現過令乘客死亡的意外。



