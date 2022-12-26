【一不離二】澳航延誤逾24小時 旅客聖誕計劃被嚴重破壞

聖誕節是不少民眾與親朋好友相聚的好日子，亦有不少民眾利用聖誕長假期，到不同國家旅遊。





但不少民眾卻由於航班的突發意外，原定旅遊計劃被大大打亂。





澳洲航空（Qantas）一架載著356 名乘客的飛機周五（12月23日）從凌晨起飛，從雪梨起飛，飛往倫敦，其中停靠新加坡。





原定飛行時間約為14個半小時，但在新加坡樟宜機場起飛9小時後，航班突然180度大轉彎，並在飛越歐洲國家上空時發出緊急代碼7700，最終在阿塞拜疆首都阿利耶夫國際機場降落。





據報是由於機師在駕駛艙接收到間歇性故障指示，貨艙發出煙霧警報。而在調查後，發現並沒有任何火警發生。





機上356 名乘客因而被迫滯留阿利耶夫國際機場。





澳航已派出替代專機，接回滯留的澳航乘客，並預計將在當地時間聖誕節早上將他們送往倫敦。





滯留於巴庫萬豪機場酒店的乘客較早曾在社交媒體上表示，超過 24 小時的延誤破壞了他們的聖誕節計劃。





澳洲航空為延誤道歉。





發言人表示：他們知道這對聖誕節前的客戶來說是一個嚴重的干擾，但是，我們將始終把安全放在首位。





同時，澳航的聲明亦表示是次緊急改道帶來的嚴重問題，因為澳航航班並未提供飛往巴庫的服務。





因而，為了讓滯留的乘客能夠從這座城市飛往倫敦，公司需要獲得至少七個外國政府的許可。





澳航還感謝澳洲政府幫助「緊急處理並批准該一次性航班」。





聲明補充，恢復行程計劃的進展有及時通知了乘客，並感謝機長與機組人員的「專業精神和對乘客的支持」。





另外，一班周五從登巴薩起飛的 QF44 航班，由於天氣惡劣關係需要改道雅加達機場。





而由於機組人員在完成返回雪梨的返程之前必須休息。





因此連帶另一班航班需要延遲 24 小時，該航班最終在在聖誕節早上 8 點 20 分左右降落在雪梨。

