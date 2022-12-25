百年老店David Jones被1億「賤賣」 網上銷售逐步「蠶食」實體店

昆士蘭科技大學教授莫蒂默 (Gary Mortimer )向《每日郵報》表示，澳洲的實體百貨店已經成為 Myer 和 David Jones 等零售巨頭的負債。





莫蒂默教授是零售、零售營銷和消費者行為的研究專家，他表示過去豪華百貨公司「曾經佔據各大首府城市」，因為當年它們提供了充滿活力、包羅萬有的新鮮購物體驗。





然而，隨著後期 Westfield 和 Stockland 等購物中心的崛起，客戶可以更便宜的價格獲得更多選擇，同時網上購物的普及，直接改變了零售業的格局。



澳洲的高端百貨店 Source: AAP / ERIK ANDERSON/AAPIMAGE 2014年，總部位於南非的Woolworths Holdings曾出資21億澳元收購了David Jones。David Jones擁有184年的歷史，在澳洲和新西蘭有43家門店和兩個配送中心。





Woolworths Holdings在上週一(12月19日)將 David Jones 出售給總部位於雪梨的 Anchorage Capital Partners，價格僅為1億。儘管確切的數字是保密的，但莫蒂默教授表示，與2014 年斥資 21 億元收購這家零售商相比，所報告的 1 億仍然是一個明顯折扣數字。





David Jones在新冠疫情期間，與許多零售商一樣經歷了封城，被迫關閉部分門店，銷售額在2020年3月和4月下降了35%。據《澳洲人報》報導，在David Jones試圖改變貿易環境時，Woolworths Holdings曾採取了錯誤的策略，包括決定開設和擴建數十家David Jones食品店和在BP油站出售David Jones品牌的食品，結果讓他們一年虧損了一千五百萬元。





莫蒂默教授亦表示 另一家百貨店Myer 的客戶服務近年急劇下滑，他個人發現在商店購物時很難找到員工提供協助，此外樓層的設計也讓客戶難以找到付款的地方。





他表示：「百貨公司的吸引力在於提供一種奢華的高端體驗，但如果它一團糟而且你找不到員工，那就完全不是那回事了。即使是點擊取貨也一樣很難找到櫃台。」





莫蒂默教授警告說，高級客戶也不希望看到大量打折商品的出現，他們想要奢華的體驗。





此外，Myer網上銷售的強勁增長也讓人質疑其實體店的存在需要，莫蒂默教授警告，網上銷售的成功正逐步「蠶食」實體店業務。





日前Myer 披露，2021/22 財年稅後利潤為 4900 萬元，比去年增長 5.7%。 據報導，同期銷售額增長了 12.5%，而網上銷售額增長 34%。





莫蒂默教授表示，儘管 Myer 能夠提高利潤，但這需要付出很多努力，而且是將要犧牲實體店為代價。他說，這正是傳統零售業的發展方向。





Myer 週二(12月20日)向《每日郵報》表示，任何關於他們業務發展落後的說法都不符合事實。





該公司表示，「無論是商店還是網上銷售，我們22 財年的業績不言而喻，銷售額和利潤都實現了強勁增長。同樣，我們以創紀錄的第一季度最佳銷售額開始了新的財政年度，然後最近的黑色星期五銷售額亦創造了跨商店和網上的新記錄。

