聖誕老人因某原因被嫌棄 專家呼籲要改人扮演

Vincent Candrawinata是健康專家 ，亦是新州紐卡素大學的研究員，他呼籲，購物中心不要再有肥胖的聖誕老人出現。





Vincent Candrawinata指，雖然他沒有見過瘦削的聖誕老人，但他希望購物中心可找人取代所有肥胖的聖誕老人，令健康的聖誕老人成為新常態。





他直言「我沒有見過瘦削的聖誕老人，這與期望有關」，「我們不應該期望聖誕老人是肥胖，這會發出錯誤的信息」。





他認為，腰圍粗壯的聖誕老人是宣傳暴飲暴食，會令心髒病發作的風險變得最高。





「我想糾正大家認為在節日要慶祝開心，就要吃很多東西的謬誤，過重不應該與開心連在一起」



但專業扮演聖誕老人已逾12年的 Peter Hogg 表示這個想法很荒謬。





他指，一個瘦削的聖誕老人會看起來很可笑，失去所有吸引力，父母也不會花錢拍照。





「一個瘦削的聖誕老人帶走了聖誕老人自古以來給人的神秘感。」





他批評，Vincent Candrawinata提出的問題並不存在。





「我從未聽說過聖誕老人生病或因健康問題無法完成工作。」





他又指，聖誕老人需要力氣去抱起孩子，任何因體型問題無法抱起孩子的聖誕老人都不會被僱用，並強調「聖誕老人有點圓，但不胖」。





專業兒童藝人Christof表示，聖誕老人的體型並不是最重要的特徵。





他指，聖誕老人也是正面的身體形象、正面地老去、對生活感覺良好，聖誕老人並不是懶惰或生活方式不健康的典型代表，強調聖誕老人不是不健康的胖子，而是一個活躍、充滿活力的人。



