【貴一定好?】新州「低收費私校」 HSC 成績不遜於貴族學校 學費6千與4萬旗鼓相當

《雪梨晨鋒報》近日進行一項研究，嘗試將新州私立學校收取的學費與他們在HSC 取得最高級別第六級（Band 6）的優異學生比例（Success Rate）進行了分析，發現部分收費較低的私校其成績可與昂貴私校相媲美。





HSC成績在90-100之間才能達到第六級，達到第六級別的學生，意味著他們的成績比90%考這學科的學生成績都要高；成績在80-89的將達到第五級，如此類推，直到0-49分全部歸為第一級。





研究發現，每年收取(12年級)學費約六千元或更少的天主教學校，如 Randwick 的 Brigidine College、Hurstville 的 Bethany College 和 Parramatta 的Marist High，它們取得第六級成績的考生比例與年費四萬(12年級收費)位於Hunters Hill 的 St Joseph's College或Bellevue Hill 的Scots College相約。





報導並指出在過去兩年的 HSC 成績，位於Waverley 的St Clare's College，其 12 年級學費約為 7000 元，它的成績與 Barker College 和 St Ignatius College Riverview 兩所私校相約，而後者每年收取的學費超過 3.2萬元。





此外，Greenacre 的 Al Noori Muslim School 和 Al Faisal College 的學費每年大約3千元，他們在 HSC 最高等級的學生中所佔比例與貴族私校Knox Grammar 和 Kincoppal Rose Bay 也相似。





新州教育標準局前主席阿勒古納里亞斯( Tom Alegounarias) 表示，學費並不一定與學業成績有直接關係。





阿勒古納里亞斯表示:「高考結果可能反映了學生的社會經濟背景以外的各種因素，這可能與學校的教學成果有關，以及教職工和學生之間是否存在健康良性競爭。視乎學校是否把重點放在學習成績和達到這些成績所需的嚴格程度上。第六級也只不過是一個指標，並不能衡量一所學校取得的各項成就。」



雪梨應考HSC學生 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE 位於 Auburn年費1.3萬(12年級)的 Alpha Omega College是一所不一樣的學校，學生不用穿校服，也沒有設置上課的鐘聲。但學校非常注重學業成績，並且對學校的 500 多名學生實行嚴格的禁止使用手機的政策。





副校長克拉耶姆( Wesam Krayem) 說:「我們不是一所普通學校，我們辦學的方式不一樣，我們讓學生感覺製肘更少。學校在周末和假日開放進行額外的輔導課程。我們有一種永不放棄的態度……學生會不斷獲得關於他們學習進展情況的反饋。學校在部分週末進行學習小組和研討會。」



新州天主教學校的行政總裁達拉斯麥金納尼 (Dallas McInerney )表示，天主教學校旨在提供低收費的綜合學校系統，為家長提供選擇。





達拉斯麥金納尼表示:「HSC 成績體現不出學生社會經濟背景、學校費用或招生政策。」





新州獨立學校協會主席紐科姆( Geoff Newcombe )表示，新州私立學校收取的費用中位數約為每年 5200 元，這些學校不會選擇性取錄學生，因此它們的成功反映了學生、家長、教師和校長多年共同努力的成果。」

