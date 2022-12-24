【報細數？】中國衛健委洩漏紀錄：20天內有近2.5億人確診

根據彭博和英國《金融時報》星期五報道，中國國家衛健委在星期五的一次內部會議上，公佈了中國各地的最新新冠疫情數字，估計在12月的頭20天內，全國可能有近 2.5 億人感染了新冠病毒，如果數字真確，相當於中國14億人口的大約 18%，是目前為止全球最大的新冠爆發。





兩間傳媒所引用的消息均從有份參與會議的消息人士身上得悉，會議紀要亦有提及，深入研究了受新冠疫情影響患者的治療。





這份據稱是國家衛健委的會議記錄副本，在中國社交媒體上廣泛流傳，並被美國有線新聞網絡（CNN）發現，不過這份 文件的真確性尚未得到證實，國家衛健委亦沒有即是回應有關報道。





英國《金融時報》和彭博社均十分非常詳細列出了中國當局就如何應對疫情進行的討論。





報道指，根據這份報告估計，單在過去的星期二，中國就有 3,700 萬人新感染了新冠。 這與當天官方公佈只得 3,049 宗確診數字形成強烈對比。





英國《金融時報》引用兩名知情人士表示，是中國疾病預防控制中心副主任孫楊，在閉門簡報會上向官員說明了這些數據。





報道指，孫揚在會上解釋指，新冠病毒在中國的傳播速度仍在上升，據估計，北京和四川已經有超過一半的人口受到感染。





今次的估計是在中國於 12 月初，突然決定取消其實施了近三年的嚴格新冠「清零政策」之後所作出的。





這些數字與國家衛健委的公開數據形成強烈對比，國家衛健委在 12 月的頭 20 天只是報告有 62,592 宗確診病例。





中國當局放棄「清零政策」之後關閉了全國所有新冠核酸檢測站，並表示將停止收集數據後，不再正式統計全國感染總數。





中國民眾目前亦只需用快速抗原檢測來檢測有否感染，並且沒有強制報告陽性結果。





據官方統計，中國本月只有 8 宗新冠死亡病例，而根據美國有線新聞網絡（CNN）以國家衛生健委在 12 月 14 日公佈的新數據來計算，中國 80 歲及以上的長者中，只有 42.3% 接種了第三劑疫苗。





面對越來越多的人懷疑中國正在淡化新冠死亡人數，中國政府卻為他們統計的準確性進行辯護，並透露官方已經更新了因新冠病毒而死亡的計算人數方法。





中國傳染病專家王貴強星期二在新聞發布會上說，根據國家衛健委的最新指引，只有感染病毒後，因肺炎和呼吸衰竭導致的死亡的人，才被歸類為新冠死亡患者。

