【專訪】華裔女生移澳僅四年成狀元 校長: 師生團隊精神促成佳績

考生於星期四早上九時查閱自己的 澳洲高等教育入學排名（ATAR） ，其中取得最高分 99.95 分的考生有 48 人，包括 29 名男學生及 19 名女學生。





全州平均分為 71.25 分，較去年平均數輕微上升。女學生平均分為 72.45 分，男學生平均分為 69.85 分。





接近兩成學生取得 90.00 分或以上，三份一學生取得 80.00 分或以上，同時亦有過半數學生取得 70.00 分或以上。





新州 19 名獲得最高分 99.95 分的女學生中，包括雪梨北岸 Killara High School 的華裔女學生王淼（Coco Wang）。





她在接受 SBS 中文廣東話節目訪問時表示，自己在對考試成績感到相當滿意，而且有部份科目的成績亦較她想像中為佳，「感到有些意外」。





她說：「我之前預期的（ATAR 總分）大概是往 99 分這個方向努力，沒想到能拿到最高的 99.95 分，很開心。」



校長：師生是一個團隊 強調互相合作文化

該校校長錢德（Robin Chand）表示，對今屆畢業生感到非常驕傲。他說：「他們展現出毅力、堅持、韌性、互相照顧，並在校內專業的教師的誘導下取得佳績。」





「他們互相支持及互相照顧，包括學生及所有教師。他們都知道，要取得成功是沒有捷徑的，努力亦是不能被取代的。這是我們學校的一個重要文化，要達成今日我們看見的成果，是必須要有耐力和紀律。」



我們學校有一個文化，（強調）我們是一個團隊，這為我們帶來一個以達成卓越成果作為目標的心態。 Killara High School 校長錢德

「我們的老師專注、投入，他們與學生共同以『一個團隊』的心態努力。而學生亦抱持一個著眼於卓越成就的文化，與其他同學及老師一同以團隊互相合作的態度學習。」





他說：「Coco 是一個謙虛、貼心、友善的學生。沒有其他人比她更值得取得這個完美 ATAR 分數。」



Killara High School Year 12 graduate Coco Wang. Source: SBS / Winmas Yu

移民澳洲僅四年：「最困難的是英語」

在約四年前才移民到澳洲的王淼表示，最困難的科目是英語，其中最令她苦惱的是撰寫論文的部份。





她說：「我記得，我當時對於某一些科目，是比較有壓力的...... 有一種看不到希望的感覺，感覺自己怎樣都搞不好。」





「比如是英語來說，我最頭痛的（科目）就是英語。對於一篇論文，我就是反覆改了很多次也達不到老師想要的，就覺得很苦惱。」





她指，初時未能拿捏得到論文的評分標準，「我不知道我寫的東西，是好還是不好、是對還是不對」。





「因為英語科（論文部份）要求的是要表達出主觀判斷，不像其他科目比如數學，對就對、錯就錯。」





她補充，寫作範疇中最令她感到困難的，是用詞方面、句子結構及語法，以及對指定考試文章的分析不夠深入。



選修科方面，王淼選讀的都是理科，包括化學、物理、數學延伸（一）及（二），而她亦比較喜歡這些科目。





她說：「其實在 11 年級的時候，有一段時間我對於數學也是有一點點不知所措。」





「這是因為 11 年級要學習新的內容，是我之前沒有學過的，覺得自己不是完全掌握到當中的內容，所以會有點慌張。」



現在看來，其實就是剛接觸到一個新的東西，是需要時間去適應、需要時間去多做練習。 Killara High School 畢業生王淼

更多內容 新州 HSC 提早洩露成績 考生慨歎並非首次

至於來年將在大學選修的科目，她表示目前仍然猶疑不決。





她說：「我自己本身沒有一個特別、特別熱愛的東西（科目），所以我在醫學方面 － 但不是醫科，這對於我來說（程度）還是太高了 － 我在造影技術、電腦科學及其他工程學學科當中徘徊。」





「還在決定當中。」



好好分配時間 莫臨急抱佛腳

談及自己的時間分配，王淼指自己在 12 年級的時候，每天放學後都會自己重溫一下所學的新知識，同時亦要預先準備翌日的課堂內容。



或者是，一周中間的時間還有周末的時候，也要重溫一下這幾天學了甚麼。 Killara High School 畢業生王淼

她又指，每當收到評估作業的題目時，就要盡快開始作準備，而非耽誤到快要呈交的時候才匆忙趕功課。





「之前在 10、11 年級的經驗就是，收到（作業）通知後會等一段時間（才開始做）、覺得距離截止日期還有一段時間，之後就會很趕、要捱夜。」





「之前，我覺得捱夜寫論文是會讓我『靈感爆發』的。但是在 12 年級就覺得，捱夜也寫不出甚麼好東西，就不要捱夜了。」





王淼亦指，平衡溫習及休息的時間亦相當重要，令自己能在繁忙的溫習過程當中稍為休息。





她說：「我覺得有很多休息時間，尤其是模擬試（trial）之後及 HSC 之前。因為不用上課，就自己在家裡溫習，課程內容都學完了，有挺多玩的時間，包括 12 年級的一整年也有很多玩的時間。」





「有玩的時間是更好一點，因為（全部時間）都是複習的話會很無聊。」



學校為學生安排教師作個別指導

王淼亦感謝學校的老師，不但著重於學生的學業成績，亦關心同學的身心健康。





她說：「Killara 還會在 12 年級給我一個 mentor（導師），專門負責（照顧）我，這很好。當我有任何問題都可以去找老師、任何一個老師，都會給我一些建議。」



更多內容 新州中小學課程改革 回歸基本步

錢德校長在接受 SBS 中文廣東話節目訪問時指出，校內老師都在教學崗位以外的時間抽空與學生定期見面。





他說：「所有 12 年級學生都有教師擔任指導導師，他們在不同時間與學生見面。這可能是學生與導師一起在校園內散步聊天、坐在圖書館或坐在午飯長凳，學生可藉此機會與導師談論教與學，以及他們的進度。」





「他們之間有一個很好的關係。而這是極其重要，因為這是一個關於我們可以如何最好地向這名學生提供支援的對話。」



這個指導計劃實在能夠釋放我們學生的潛質。 Killara High School 校長錢德

錢德校長亦提及學校「有教無類」及「多元化」的獨特之處。他說：「我們今年全校有 1,614 名學生，有 144 名教師。我們接受區內擁有任何能力的任何學生入學，而這亦造就了我們最大的優勢 － 多元化。」





「我們有學生是初來澳洲的，我們有學生經歷複雜情況的，我們有學生學業成績特別出眾的，亦有在體育、美術等方面很出色的學生。我們喜愛差別，我們喜愛每名學生是與別不同的事實，我們的教師就在每名學生身上釋放他們的潛能。」



校長：教與學是重中之重 其他都是其次

他亦強調，學校採取「明確教學法」（explicit teaching）的教學模式（或稱為「直接教學法」），因為這是經研究證實是有效的教學模式。





「我們知道，教師站在學生前，明確說明目標、課堂目的、為何要學習有關的知識，對於學生的學習有很大的成效。」



他說，學校中最能影響學生成績的最大因素，是教師本人。「這關乎於教師與學生之間的關係，所以我們將重點著眼於教與學以及學生的身心健康，其他都是其次。」





「他們重視（學生的）學習多於他們自己的事業。我們學校很幸運，能有如此優秀的教師，不斷尋求增進自己的知識。」





「我們學校甚至全州所有學校的教師，都深切關心我們的學生。而他們的任何決策，都是取決於如何幫助學生達到最好的成績。」



所有都是其次。我們的目標，是讓學生得到最好的。 Killara High School 校長錢德

父母「放任自由」 自行管理時間

在受訪時，王淼尚未告知父母她的 ATAR 分數，但在此前已與他們分享了自己 HSC 各科的單科成績。





「他們也很開心，（翌日）早上打電話向我說，一晚都沒睡著。」





她補充，父母平時不太管束她的學習，「放任自由」，讓她自行管理時間。



當被問及有否在課餘時間補習，王淼坦言所有科目都有補習，特別是她自覺較為困難的英語科。





她說：「我是從 11 年級就開始準備了，因為寫論文（的範疇）是需要時間去進步的，不可能一年就（期望）有很大的進步。」





「所以我當時就找要一個補習老師，一對一。他會批改我的作文、逼著我寫作文，有個人強逼我就會去做。」





至於物理和化學方面，她亦覺得補習「有用」。「他會把課程內容拆開，比學校講得更有深度，這樣能幫助我們理解。而更深入的理解就代表我們答題時能做得更好。」





除此以外，她亦指，補習班提供的一些額外資源亦對她理解課程內容有很大幫助，亦毋須自行做太多資料搜集。





錢德校長認為，假如補習對學生的學業成績有幫助、能建立他們的自信心，甚或對他們人生能給予一定程度的支持，是一件有利的事。





他說：「不過，這需要是適度的、有平衡的。」





「平衡是非常重要。你需要有時間看電視、去散步、與寵物玩樂、參與體育運動、放鬆心情，這是很重要的。」





「補習及學習不要佔過重的部份，這是我唯一會提出的提醒。如果補習能對學生有幫助，有何不可。」



Killara High School Principal Robin Chand. Source: SBS / Winmas Yu

著眼目前 不要太害怕 HSC 的難度

當被問及對來年即將應考 HSC 的「師弟妹」有何建議，王淼表示，自己的溫習的策略是，先溫習自己表現較弱的課程內容，然後再去做歷屆試卷。





「從做試卷的過程中，你就知道一道題的某個部份，有哪些（內容）是未能掌握得好的，之後再針對這些部份再進一步複習。」





她又指，學校老師經常說得 HSC「有一點難」，但她拿到成績、看到同學的分數後，「都覺得 HSC 不是那麼難」，認為不必「太過『妖魔化』」HSC 的難度。



不要慌張，每天做到自己應該做的事、老師要求做的作業就可以，不要太在乎過去或者將來，你只要著眼於目前。 Killara High School 畢業生王淼

她說：「我覺得，不要太在意結果，做好自己想做的、知道自己需要知道的（知識），就可以了。」





Killara High School 今屆 HSC 考生奪得 347 個「傑出成就」（即學生在不同科目中取得最高成績），按報考各科總次數計算奪得最優秀成績的比率為 24.1%，排名全州第 57 位。



以下為全州排名首 100 位的學校名單：

James Ruse Agricultural High School (Carlingford) North Sydney Boys High School (Crows Nest) Baulkham Hills High School North Sydney Girls High School (Crows Nest) Reddam House (Woollahra) Sydney Grammar School (Darlinghurst) Conservatorium High School (Sydney) Abbotsleigh (Wahroonga) Normanhurst Boys High School Hornsby Girls High School SCEGGS Darlinghurst Sydney Boys High School (Moore Park) Loreto Kirribilli St Catherine's School (Waverley) Kambala (Rose Bay) St Aloysius' College (Kirribilli) Sydney Girls High School (Surry Hills) Meriden School (Strathfield) Ascham School (Edgecliff) Northern Beaches Secondary College Manly Campus Pymble Ladies' College Queenwood (Mosman) Alpha Omega Senior College (Auburn) Al-Faisal College (Auburn) Fort Street High School (Petersham) Wenona School (North Sydney) Al Noori Muslim School (Greenacre) Moriah College (Bondi Junction) Knox Grammar School (Wahroonga) Girraween High School Roseville College Tara Anglican School for Girls (North Parramatta) Presbyterian Ladies' College Sydney (Croydon) St Luke's Grammar School (Dee Why) Caringbah High School The King's School (North Parramatta) Cranbrook School (Bellevue Hill) SHORE - Sydney Church of England Grammar School (North Sydney) Merewether High School (Broadmeadow) Masada College (St Ives) Penrith High School Kincoppal - Rose Bay School of the Sacred Heart Ravenswood School for Girls (Gordon) Hurlstone Agricultural High School (Glenfield) Emanuel School (Randwick) St Vincent's College (Potts Point) MLC School (Burwood) Saint Ignatius' College (Lane Cove) Loreto Normanhurst St George Girls High School (Kogarah) Barker College (Hornsby) The Hills Grammar School (Kenthurst) Glenaeon Rudolf Steiner School (Middle Cove) Gosford High School Newcastle Grammar School (The Hill) Sydney Technical High School (Bexley) Killara High School Santa Sabina College (Strathfield) Parramatta Marist High School (Westmead) Danebank - An Anglican School for Girls (Hurstville) Chatswood High School St George Christian School (Hurstville) Xavier Catholic College Ballina (Skennars Head) Monte Sant' Angelo Mercy College (North Sydney) Stella Maris College (Manly) St Philip's Christian College - Waratah Our Lady of Mercy College Parramatta Willoughby Girls High School Brigidine College Randwick Cape Byron Rudolf Steiner School Epping Boys High School (Eastwood) Brigidine College St Ives Smiths Hill High School (Wollongong) Australian International School Hong Kong (Kowloon Tong) The Scots College (Bellevue Hill) Tangara School for Girls (Cherrybrook) St Clare's College (Waverley) St Augustine's College Sydney (Brookvale) Oxley College (Burradoo) Mount St Benedict College (Pennant Hills) Central Coast Grammar School (Erina Heights) Arden Anglican School (Beecroft) Bethany College (Hurstville) Cherrybrook Technology High School Marcellin College (Randwick) International Grammar School (Ultimo) St Mary and St Mina's Coptic Orthodox College (Bexley) Northern Beaches Secondary College Mackellar Girls Campus (Manly Vale) St Joseph's College (Hunters Hill) Cammeraygal High School (Crows Nest) Marist Catholic College Penshurst (Mortdale) Aquinas Catholic College (Menai) Sefton High School Pittwater House Schools (Collaroy) Northern Beaches Secondary College Balgowlah Boys Campus Lindfield Learning Village Cheltenham Girls High School (Beecroft) St Ursula's College (Kingsgrove) Freeman Catholic College (Bonnyrigg Heights) Australian International School Malaysia (The Mines Resort City, Seri Kembangan)



