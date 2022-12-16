新州HSC高考：一文看清全州學校排名

新州約 65,000 名高中畢業證書（HSC）考生星期四（12 月 15 日）取得其考試成績。今年總成績有輕微進步。

Year 12 students pose for a media opportunity following their first HSC exam at Sydney Secondary College in Sydney, Tuesday, November 9, 2021.

新州 2022 年 HSC 考試成績日前公布，整體成績較上年為佳。 Source: AAP / MICK TSIKAS

考生於星期四起可以開始查閱自己的
澳洲高等教育入學排名（ATAR）
，其中取得最高分 99.95 分的考生有 48 人，包括 29 名男學生及 19 名女學生。

全州平均分為 71.25 分，較去年平均數輕微上升。女學生平均分為 72.45 分，男學生平均分為 69.85 分。

接近兩成學生取得 90.00 分或以上，三份一學生取得 80.00 分或以上，同時亦有過半數學生取得 70.00 分或以上。

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著名精英公立學校 James Ruse Agricultural High School 連續第 26 年成為全州成績最好的學校。在其學生報考各科的次數中，有三份二的成績都是最高級別第六級（Band 6），或部份學科最高級別 E4 級，稱之為「
傑出成就（Distinguished Achievers）
」。

該校全體第 12 年級學生今年合共報考 1,050 次考試（涵蓋不同學科），所有學生合共在 711 次考試中取得最高級別的成績，比率為 67.7%，為全州最高。

緊隨其後，North Sydney Boys High School 及 Baulkham Hills High School 則排名全州第二及第三。

上述三間學校的成績可能是不少人意料之內，但部份學校今年的排名卻取得相當大的進步。

其中，
Killara High School
雖未能取得頭 50 名之內，但作為非精英公立學校，能排名頭 100 名內的 57 名已是相當理想的佳績。值得一提的是，該校去年排名僅為 181 名，今年躍升 124 位。

今年，該校學生取得的最高等級成績的次數，佔總報考次數接近四份一。同時，全校有 14 名全能成就學生名單（All-round Achievers），在多個科目中都取得最高等級的成績。

此外，Mullumbimby High School 排名更加較一年前上升 405 名。在 2021 年，該校學生總報考次數中只有 1% 取得最佳等級的成績；今年比率卻飆升至 11.4%，令該校排名上升至 150 名。

Skennars Head 近 Ballina 的 Xavier Catholic College 亦由一年前的 135 名上升至今年的第 63 位。該校在今年北部河流洪災期間被用作撤離中心，而學生中亦有家庭遭遇損失，或是在困難期間為社區伸出緩手。
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有學校進步，亦有學校退步。

Surry Hills 的 Sydney Girls High School 今年排名有所下跌，但仍然排名全州第 17。Tangara School for Girls 由第 37 名下跌至 76 位。

最大跌幅的學校則為 Marist College Kogarah，由去年的 78 位下滑 100 名至第 178 位。
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以下為全州學校排名，讀者可使用搜尋欄直接查閱個別學校的排名。


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Published 16 December 2022 at 4:07pm
By Winmas Yu
Source: SBS