新州HSC高考：一文看清全州學校排名

考生於星期四起可以開始查閱自己的 澳洲高等教育入學排名（ATAR） ，其中取得最高分 99.95 分的考生有 48 人，包括 29 名男學生及 19 名女學生。





全州平均分為 71.25 分，較去年平均數輕微上升。女學生平均分為 72.45 分，男學生平均分為 69.85 分。





接近兩成學生取得 90.00 分或以上，三份一學生取得 80.00 分或以上，同時亦有過半數學生取得 70.00 分或以上。





著名精英公立學校 James Ruse Agricultural High School 連續第 26 年成為全州成績最好的學校。在其學生報考各科的次數中，有三份二的成績都是最高級別第六級（Band 6），或部份學科最高級別 E4 級，稱之為「 傑出成就（Distinguished Achievers） 」。





該校全體第 12 年級學生今年合共報考 1,050 次考試（涵蓋不同學科），所有學生合共在 711 次考試中取得最高級別的成績，比率為 67.7%，為全州最高。





緊隨其後，North Sydney Boys High School 及 Baulkham Hills High School 則排名全州第二及第三。





上述三間學校的成績可能是不少人意料之內，但部份學校今年的排名卻取得相當大的進步。





其中， Killara High School 雖未能取得頭 50 名之內，但作為非精英公立學校，能排名頭 100 名內的 57 名已是相當理想的佳績。值得一提的是，該校去年排名僅為 181 名，今年躍升 124 位。





今年，該校學生取得的最高等級成績的次數，佔總報考次數接近四份一。同時，全校有 14 名全能成就學生名單（All-round Achievers），在多個科目中都取得最高等級的成績。





此外，Mullumbimby High School 排名更加較一年前上升 405 名。在 2021 年，該校學生總報考次數中只有 1% 取得最佳等級的成績；今年比率卻飆升至 11.4%，令該校排名上升至 150 名。





Skennars Head 近 Ballina 的 Xavier Catholic College 亦由一年前的 135 名上升至今年的第 63 位。該校在今年北部河流洪災期間被用作撤離中心，而學生中亦有家庭遭遇損失，或是在困難期間為社區伸出緩手。



有學校進步，亦有學校退步。





Surry Hills 的 Sydney Girls High School 今年排名有所下跌，但仍然排名全州第 17。Tangara School for Girls 由第 37 名下跌至 76 位。





最大跌幅的學校則為 Marist College Kogarah，由去年的 78 位下滑 100 名至第 178 位。



以下為全州學校排名，讀者可使用搜尋欄直接查閱個別學校的排名。



