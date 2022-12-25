新州兩成高層公寓存「安全隱患」 易燃包層滲水問題頻現

一項由澳洲公寓倡導組織(Australian Apartment Advocacy) 的研究發現，新州多達兩成的高層公寓存在包層易燃、火警以及自動噴水滅火系統故障等問題。而在樓高超過4層的建築物當中，76%的住戶報稱大樓出現了滲水、混凝土癌（Concrete Cancer）以及結構性裂縫等問題。





《每日電訊報》報導，該組織呼籲政府對建築業界進行系統性改革，確保建築商承擔更多責任。





根據現行規定，興建超過兩個單位和樓高四層以上建築物時，建築商無需購買房屋建築賠償保險（Home Building Compensation Cover）。這類保險旨在建築商因破產、死亡、失踪或被吊銷執照無法修復建築物時，對買家提供保障。



英國的格蘭菲塔大樓（Grenfell Tower）當年因使用易燃包層致71死的火災悲劇。 Source: AP / Frank Augstein/AP

據報，在上報公寓出現問題的住戶當中，有32% 的人士表示建築商已停止運營，因此無法進行索賠，並讓物業經理面臨維修費用，維修費用往往高達數百萬元。





澳洲公寓倡導組織行政總裁里斯 (Samantha Reece) 表示，該機構在2019 年和 2021 年的研究還發現，超過一半的公寓存在嚴重問題。





里斯表示: 「我們的研究發現，滲水、結構性裂縫和火災問題是住戶最憂慮的事情之一。如果建築商破產或出現問題，業主必須自行掏錢負責。」





現時大約 20% 的居民擔心他們的建築物仍然覆蓋著易燃包層。Reece 還表示，政府在大力推動興建高層建築物的同時，需要保護民眾的索償權力，住戶需要受到保障，因為現時不少建築商倒閉，然後透過將公司改名再度營運。

