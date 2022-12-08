【高需求】2022年全澳「最搶手 」地區出爐

澳洲儲銀在周二（12月6日）宣布第八次加息，使現金利率升至10年新高位。





利率上升，澳洲四大銀行亦隨即宣布，會將息率全面轉嫁客戶。





隨著利息不斷上升，貸款者可負擔的貸款額亦大幅減少，房地產價格亦因而受累，無論在成交價，清空率及掛牌日期方面都能反映有關趨勢。





房地產公司Domain 研究發現，在新州，銷售最快的郊區位於西雪梨 - Warragamba 平均掛牌時間為 15 天便火速售出，其次是 Wakeley 和 Carnes Hill，各為 18 天。





而在維州，墨爾本北部的 Gladstone Park 以 17 天位居榜首，其次是18天的東部 Ferny Creek阪20天的東南Officer South。





在昆州，最快的賣出的區域是Boyland、Heritage Park 和 Kuraby，均在 18 天或更短時間內出售。





在西澳，最快的銷售時間是 Merriwa、Lake Clifton 和 Kingsley，同樣為 18 天或更短時間。





而塔州荷伯特的托爾曼斯山就奪得了全國冠軍，僅需8天就已售出。





這些數據涵蓋了 2022 年前 11 個月，顯示了在今年較早時候的繁榮和最近利率上升導致的房地產低迷時期需求旺盛的郊區。





領域研究和經濟主管鮑威爾（Nicola Powell）表示，即使在房地產市場放緩的情況下，一些人氣旺盛的郊區也總是逆勢而上，因為買家已經準備好在房產待售的罕見情況下做出決定。





她說，儘管一些買家即使在市場放緩的情況下也會為他們喜歡的社區支付高價，但在經濟低迷時期，房產的平均上市天數已經開始增加。





她說：「買家現在正在放慢腳部，他們正在等待合適位置的合適房屋，這本身確實會延長待售時間——他們現在不想妥協。」





在雪梨，Blaze Real Estate 的德亞諾維奇（Blaz Dejanovic） 表示，在 Carnes Hill，考慮到建設成本和時間的問題，驅使買家更願意在其他地方購買現有房屋而不是房屋和土地套餐 .





他表示因為需求高，庫存低，平均每處房產便有7名註冊競投者。有房屋更在拍賣前已收到報價。

