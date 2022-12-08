今年「時代雜誌」年度風雲人物就是他！

「時代」周刊主編費爾森塔爾表示，澤連斯基決定留在首都基輔，並團結他的國家抵抗俄羅斯的行動是“決定性的”，費爾森塔爾又說，今年的決定是“記憶中最明確的”一次決定。





而澤連斯基自俄羅斯 2 月 入侵烏克蘭以來，他每天都對民眾發表講話，不單止是烏克蘭人，就算是全球各地的人士和政府都緊貼他的講話。





「時代」雜誌主編在社交網站發表結果時表示，澤連斯基和烏克蘭精神證明了勇氣能像恐懼一樣具有傳染力，並激發了大家團結起來捍衛自由，亦提醒了世界民主及和平的脆弱性。同時， 44 歲的澤連斯基對俄羅斯入侵的回應， 亦令使這位前喜劇演員從一個陷入困境的國家領導人轉變成為全球家傳戶曉的名字。





TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022





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「時代」雜誌記者亦在一篇公布結果的特稿文章中，表揚澤連斯基作為戰時領導人的成功，取決於他的勇氣具感染力，並在讓每名市民都知道他們的總統一直堅守在他們的身邊。





另外，今屆入選該雜誌的年度風雲人物的最後十強除了澤連斯基之外，亦包括中國國家主席習近平、美國最高法院、去年年度風雲人物得主、世界首富兼Tesla創辦人馬斯克、美國眾議員利茲切尼、亞馬遜創辦人貝索斯的前妻麥肯齊、伊朗示威者、美國佛羅里達州州長德桑蒂斯、美國財長耶倫及美國的槍械安全倡導者。



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