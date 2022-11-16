【士兵也短缺！】國防部長指澳軍面臨數千人手危機

署理總理兼國防部長馬利士（Richard Marles）本周一（11月14日）在政策論壇雪梨研究所（Sydney Institute）的年度晚宴發表演說，提到澳洲國防軍在人員招聘、保留和增長方面面對越來越大的困難。





他表示，軍隊需要充足的人員和資金來支持發展新的戰略。「一方面，國防建設也經受到全國可見的勞動力需求，另外也要確保國防招聘可反映到年輕人的在國防事業上的生涯具競爭力。」



要完全清晰的是，需要有緊急的行動......因為我們現在有國防人手危機。

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數據顯示，澳軍士兵人數在2020年中起急劇下降。在2022-23年，國防軍和國防部共有77,000人，比81,000人的要求低5.4%。其中，國防軍增聘人手比計劃少3000人，國防部增聘公務員也比預算少1000人。





馬利士表示，俄烏戰爭顯示澳洲必須加強國防軍應對高端戰鬥的能力和裝備，確保「軍事水準符合國家實力」，而計劃中的核動力潛艇是澳洲未來國防能力的核心。





前政府在今年3月亦提出，計劃在2040年之前增聘額外2萬名非文職的人員，令士兵總數達到8萬人。





馬利士將於明年作國防戰略審視報告，除檢視服役人數外，亦會回顧重大的國防項目，包括購買軍備的情況。

