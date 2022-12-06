【聖誕節好難過？】澳洲四大銀行宣布加息

今次經已是儲銀自5月初以來連續第八次加息。根據金融比較網站Canstar的數據，一些有30年期、500,000 元貸款的家庭，利率上調25個基點，他們每月的還款額將會增加約79元或每年增加10,000元。





澳洲四大銀行，包括聯邦銀行、國民銀行和澳新銀行昨天亦經已宣布會從12月16日起加息，而西太銀行則表示會由12月20日起加息。其中西太和聯邦銀行均表示，他們亦會提高儲蓄賬戶的利率，不過，國民銀行和澳新銀行在現階段則並未有就此作任何公布。儲銀表示，加息的目的是要應對澳洲嚴重的通漲問題。





儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）在一份聲明中表示：『澳洲的通漲率過高，截至10月的一年中，通漲率達百分之 6.9。』





他又指出：『全球因素在很大程度上解釋造成高通漲的問題，但強勁的國內需求相對於經濟可以滿足需求的能力亦帶來壓力。要恢復通漲至目標水平，必須要在供求之間取得平衡。』





據澳新銀行及西太銀行的預測，到明年5月，現金利率可能會高達百分之3.85。洛菲利表示，他明白到貨幣政策的運作存在滯後性，而利率上升對房貸所帶來的影響可能要再較後時間才可感受到。





不過，Canstar對澳洲審慎監管局的家庭儲蓄數據和儲備銀行信用卡統計數據的分析顯示，澳洲家庭的儲蓄在過去一年中增長了近百分之10，而在信用卡債務所產生的利息在過去一年中則下降了近百分之 5。





Canstar 的金融專家米肯貝克（Steve Mickenbecker）說：『澳洲人似乎仍然未勒緊褲頭，而零售消費亦尚未出現重大下跌，不過，國民肯定會使用他們的個人緩衝儲備資金。』





而洛菲利則表示，預計未來數月現金利率將會進一步上調，但他補充說，儲備銀行董事局「並不一定會這樣做」。儲備銀行亦預計通漲率在截至12月季度的一年中將會達至百分之8左右，然後在明年開始下降。





儲銀亦曾經表示希望將來，通漲率可以回復至百分之 2至 3的水平。





一些經濟學者表示，由於儲銀在1月份休會，所以到 2 月份開會時可能會再次加息。洛菲利亦補充說，澳洲的經濟「繼續穩步增長」，但「隨著全球經濟放緩，預計未來一年的經濟增長亦將會放緩。」





財長查默斯（Jim Chalmers）表示，加息『已經對許多家庭的開支和房貸還款能力帶來嚴酷而沉重的後果』，但他補充說，加息所帶來的全部影響仍有待一段時間才能感受到。但他表示，從積極方面來看，澳洲現時的低失業率、工資增長和高商品價格，都是對澳洲有利。不過，他亦表示，烏克蘭戰事亦正對能源開支造成影響。





另一方面，反對黨亦譴責政府的經濟政策。反對黨財政事務發言人泰勒（Angus Taylor ）對記者表示，工黨政府對通貨膨脹及生活開支飆升的反應是嚴重不足。





泰勒說：『在大選前，工黨政府承諾降低房貸、電力和生活開支。事實上，大家所看到的正恰恰相反。預算案亦錯失了政府制定明確計劃以減輕利率和通貨膨脹壓力的機會。大家亦看到一些預測和評論，而我們只見到工黨是依靠藉口，但就沒有計劃。』





另外，統計局亦會在今天（7／12）公布國內生產總值數據。市場預期年增長率將從2021年第三季度的低基數飆升超過百分之6，詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道 。



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