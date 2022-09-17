儲銀行長：全國樓檟未來整體跌 10%

儲備銀行行長洛菲利承認之前對 2021 年的通脹的預測「存在錯誤」，但這已是他「當時的正確決定」。

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RBA governor Philip Lowe says as interest rate rise further, he would not be surprised if house prices came down by 10 per cent. Source: AAP

一年前，澳洲聯儲預測 2022 年的通脹率將在 1.75% 左右。但現在的預測是通脹率為 7.75%。而澳洲儲銀亦在今年宣布連續第五個月加息後，利率已提升至 2.35% 的七年高位。

洛菲利在昨日在國會的獨立審查聆訊期間亦指，由於不可預見的因素，例如烏俄衝突推高原油價格等問題，令世界各地的許多中央銀行同樣出錯。

洛菲利亦承認，儲銀知道他們今次對加息的部署安排會衝擊房地產市場，影響亦會持續多年，但2021 年時他所作的「有條件的預測」，即必須以某些經濟狀況保持穩定作為大前提。
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「雖然其他人可能不同意，但我仍然認為當時所作的言論及決定是正確。」
儲備銀行行長洛非利
「但我並不認為，這個做法會成為儲銀常規運作方式的一部分，正如審議的當局所建議，關於加息的實際時間安排，我們日後只會含糊其詞。」

在談及樓價的周期性走勢時，他預測全國樓檟未來會整體會下跌 10%。
「隨著利率進一步上升，而且日後還會進一步上升，我預計房地產市場將再降溫，價格會進一步下跌。」
儲備銀行行長洛非利
儲銀行長：全國樓檟未來整體下跌 10%
洛非利亦承認，儲銀知道他們今次對加息的部署安排會衝擊房地產市場，影響亦會持續多年。 Source: AAP
但他表示，過去兩年住宅價格飆升了 25%，因此，平均物業價值仍將比三年前高出 15% 左右。

洛菲利亦表示，相信澳洲人應該可以明年的某段時間內，獲得實際工資增長—即工資升幅高於通脹率。但他亦預計，通脹及利率短期內還會進一步上升，即大部份工人的實際工資在短期內仍會下降。

洛菲利亦向眾議院的經濟委員會指，澳洲的高房價不應歸咎於利率，而是因為當局未能解決區域劃分、稅收及交通問，而造成地價及住房成本過高。

他指，利率確實會推動房地產價格的周期性變化，但其他因素也在發揮作用，令房價在更長時間內維持高企。

他表示，澳洲對高密度住宅的厭惡、以及對交通的投資不足、減少位處優越地段的土地供應量，並提高市場的需求。他還表示，貸款更獲批，同樣對樓價亦發揮作用。
「這是澳洲人的選擇—對稅收、對區域劃分及城市設計、對喜歡住在沿海的美妙城市等情況，已經作出的選擇。」
儲備銀行行長洛非利
他還表示，住房負擔力的問題，亦正在加劇「代代相傳」的財富不均問題。
「實際上，物業是代代相傳的，如果你能有父母庇蔭、可以承繼物業或收入，那（有樓）當然沒問題。但有很多澳洲人沒有這褔份。」
儲備銀行行長洛非利
他指，若缷下行長身份，他會希望澳洲人能做出不同的選擇來降低平均房價。
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Published 17 September 2022 at 2:59pm
By Ivan Leung
Source: AAP