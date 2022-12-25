南澳洪水預料這兩三天間到達頂峰

每天的水流量預計將達到 190 至 220 gigalitres 的峰值。估計今次的洪災，會比 1931 年那次還要厲害。
到目前為止，已經有超過 1,100 個房舍被淹浸。
昨日南澳超過 3,000 個房舍電力供應中斷，預料這個數字這兩天還會上升。
Blanchetown Caravan Park 的老闆 Adam Powell 向 SBS 表示，12 月 12 日的洪水，使該地區的大部分地區被淹沒。
他說，雖然他已經做出了回應，但他知道洪水危機還未結束。
Powell 表示，將那些可以移動的房舍轉移到高處，已經花了他約 1 萬元，並得獲批文，證明這些房舍都達到了可供使用的標準，包括排污處理、自來水和電力供應這些基本生活必須品，均已經搞妥。
他又說，今年肯定將會是一個「不一樣」的聖誕。對他來說，他說不會讓家人四處走，因為他們所處的地方並非百分百安全。
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