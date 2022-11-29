【這個初夏仲未熱】澳洲東岸持續多雨 氣溫不似預期

氣象局表示，今個星期新州及昆州將會再次受到惡劣天氣影響。



昆州天氣

昆州東南部會有一道冷鋒，布里斯本的氣溫更加會跌至20多度，比以往12月正常有30度左右的氣溫低。



昆州經歷完一個星期的潮濕天氣後，到本周中期會再出現更多驟雨，預計降雨量高達 25 毫米。





在夏天的第一日，氣溫降至 23 度，並會有雷暴，有 90% 機會落雨，在 Ingham 和 Rollingstone 兩個地方的降雨量會增加，其他地區亦可能會發生山洪暴發。



新州天氣

新州過去的周末落完大雨後天氣好轉，周日的最高日氣溫更高達 29 度，今天天氣亦很好，陽光普照，最高溫度為有 25 度。不過到了本周中期，又會再跌至 20 度以下。





雪梨這一兩天有機會落雨，到了本周後期會有 20% 的機會落雨。





雪梨外西區的居民亦要留意可能雷暴。



維州天氣

維州比較幸運，過去的周末避過了落雨的天氣，今個星期亦較為清涼，今天的最高氣溫有 19 度，到了今個星期五，氣溫將升至 21 度。





即將來到的周末，最高氣溫將高達 31 度，可以感受一下夏天的真正來臨。





不過開心之前，維州某些受洪水影響的地區，到了周末可能又會再次落雨，在星期二和星期三維州北部、中部及西南部有機會受到破壞性大風影響，並會有雷暴。



南澳天氣

南澳部分地區的居民同樣面對洪水威脅，雖然本周中期會連續幾日天晴，氣溫會升至最高33度。





被困在洪水地區的居民可以暫時鬆了一口氣，但亦要同時留意有很多地方的洪水警告仍然生效。



氣象局早前表示，洪水的威脅仍未解除。





太平洋的拉尼娜現象，加上澳洲周圍的海洋溫度上升，以及南半球低頻大氣變化模式，是造成澳洲出現潮濕天氣的原因。





任何明顯的降雨，都可能令夏季出現更廣泛的河水氾濫。





氣象局亦指，在 1 月 23 日左右和 2 月 20 日左右，澳洲沿海地區的風險會增加，預計屆時將出現異常的潮漲。

