【這個夏天很潮濕】天文台料周日氣溫急升

氣象學家布拉德伯里（Miriam Bradbury）表示，由於受大高壓脊影響，周日東海岸部分地區的氣溫將急升。





氣象局在周四發布夏季的長期預報，指新州沿海地區、維州大部分地區、昆州大部分地區，以及塔州北部和東部特別有可能會更加潮濕。





相比之下，西澳大部分地區的天氣預計將比以往乾燥。





新州沿海地區、維州大部分地區、昆州的大片地區以及塔州北部和東部預計降雨量都將高於平均水平，天氣可能會更涼爽。





北部和一些南部地區，包括塔州，很可能出現炎熱的夜晚。





高於平均水平的降雨量，也增加陡峭地形和非常潮濕的土壤地區，發生山泥傾潟和樹木倒塌的風險。





當局警告，河流水位已很高，水壩滿載，集水區潮濕，任何明顯的降雨都可能導致洪水氾濫。





但在東岸有降雨前，預計布里斯本周六將達到33度，而雪梨周日將達到30度。





布拉德伯里表示，隨著下一個雨季的形成，預計從周一晚些時候開始氣溫會略有下降，炎熱的天氣不會持續太久。





她表示，下一個降雨系統，今天應會進入南澳的西部；西澳東南部地區也將出現陣雨和局部雷暴。





降雨系統在明天將在北領地和 Kimberly東北部地區，稍更廣泛地移動。





布拉德伯里表示，明天南澳部分地區和周日新州東南部地區可能會出現大雷暴。





「可能存在局部破壞性風或強降雨的風險，但不是高風險。」





布拉德伯里指，該系統將為維州帶來「大陣雨的可能性」，但預計降雨要到周日才會到達東部各州。





她說，雖然即將下雨，但還是有一些好消息，就是預計總降雨量只有5至10毫米。





布拉德伯里指，與本周早些時候看到的相比，這將是一個相當低的降雨總量。





「東南部的天氣會更弱，並不會那麼潮濕。」





她指在南澳、維州和新州，預計不會有太多降雨。





但澳洲部分地區的降雨總量預計會略高，預計Gippsland東部和維州其他地區的個別降雨量，將達到30毫米左右。





新州東北部大雨的可能性也可能更高。





由周五至周日，昆州遠北部分地區和北領地北部地區，還將出現小面積，但低強度的熱浪。



氣象局表示，夏季澳洲南部總存在叢林大火風險，高於平均水平的降雨量，會增加發生叢林大火的風險。夏季叢林大火展望將於11月29 日發布。





與此同時，澳洲北部周圍的海洋溫度，遠高於平均水平，增加了熱帶氣旋和暴雨的風險。





氣象局表示，澳洲周圍的一系列氣候因素，導致東部的潮濕天氣，包括太平洋的拉尼娜（La Niña）現象、和澳洲周圍海水變暖。





當局又指，印度洋偶極（Indian Ocean Dipole）正在減弱，可能會在初夏結束，而太平洋的拉尼娜現象可能會在 2023 年初開始減弱。



