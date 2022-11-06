【花粉熱患者警惕】未來幾星期全澳花粉量飆升

隨著接近夏季，全澳的各地區氣溫開始上升，未來幾個星期花粉會增加，花粉熱患者要提高警惕。專家表示，拉尼娜現象下，花粉量會提高。

未來幾個星期預計全澳花粉量大增，花粉熱患者宜警惕。

未來幾個星期預計全澳花粉量大增，花粉熱患者宜警惕。 Source: Getty / Angelika Warmuth/picture alliance

維州部份地區的花粉水平，已從「高度」上升到「極端」水平，未來幾日氣溫繼續上升，到星期二日間氣溫上升到攝氏27度。

南澳阿德雷德未來幾日氣溫預測超過攝氏30度，星期二會上升到32度，預測是自上個夏天以來，最熱的一日。
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雪梨在過去一星期，多個花粉監測站，包括西南區Campbelltown、近市中心Camperdown、北區Hornsby、西區Westmead，都顯示花粉水平上升。

西雪梨大學（Western Sydney University）免疫學及過敏科教授凱特拉里斯 (Connie Katelaris) 表示，春季和夏季持續落雨，有助於抑制去年拉尼娜（La Niña）現象對該市花粉數量的影響，但預測天氣轉晴可能會給花粉熱患者帶來問題。

她解釋，通常在拉尼娜現象影響到年份，花粉量會較高，因為植生長得很好，草也很茂盛，不過如果春天每天都下大雨，會沖走花粉，所以情況會有所改變。

凱特拉里斯說，如果在接下來的三四個星期，天氣乾燥，會有花粉問題，因為草會開花。

雪梨的草花粉季節從 10 月下旬開始，一直持續到 12 月初，在1 月及 2 月可能會出現較溫和的高峰，具體取決於降雨量。

她說， 在過去一個月，一直是樹花粉的問題。因此，對特定類型樹木過敏人士受影響。但現在正進入草花粉季節，大多數的季節過敏症患者都會受影響。
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雪梨科技大學（UTS）生態系統動力學、健康及復原力教授休特 (Alfredo Huete) 表示，對於在雪梨西區生活及工作的民眾來說，草花粉問題比在東區和北區更大。

休特指出，西區就在牧場和農業地帶旁邊，新西雪梨機場建設周圍的區域，情況會更嚴重。

他並表示，氣候變化也擾亂澳洲花粉量的日子。

新州越來越多亞熱帶草類，這些草在秋季產生花粉，令花粉熱患者全年都可能會出現過敏症。

布里斯本以亞熱帶草類為主，昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology）研究人員發現，2016 年至 2020 年間，花粉量是 1994 年至 1999 年間記錄的3倍。
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Published 6 November 2022 at 7:44pm
By Wyee Yeung
Source: SBS