【乾洗髮劑測試】七成含致癌苯 林奇恩：勿長期用同一款

要點 新研究顯示，市面上的頭髮乾洗噴霧（dry shampoo），大約70%測試樣本含致癌物質苯。

西雪梨大學醫學教授林奇恩就建議，不要長期反覆地使用同一款洗頭水、噴髮膠，或者乾洗髮劑。

接觸汽油和二手煙也會暴露於苯。

在揀選洗髮等用品時，最好避免的10種成份。

美國網上藥房及檢測機構Valisure檢測34個牌子148不同產品的頭髮乾洗噴霧，發現大約70%對苯呈陽性反應，包括Batiste 和 Not Your Mother's品牌，另外也包括Pureology 和 Kerastase。





檢測顯示，苯的含量每樽不同，其中有9樽含量超標至少10倍，其中一款超標近80倍。





有關檢測，是從美國各地藥房買頭髮乾洗噴霧，然後進行，歷時幾個月。





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據報，美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration）正檢討檢測結果。





管理局表示，製造商有責任監測其產品中的苯含量。





在美國食品及藥物管理局的危險溶劑清單，苯屬於1 類溶劑 由於其毒性不可接受，因此不應用於生產原料藥、賦形劑（又稱為稀釋劑、增量劑）、以及藥品」。



洗頭水噴髮劑等容易存在苯

西雪梨大學醫學教授林奇恩接受SBS中文訪問時就認為，一般來說，民眾無需太擔心因為這樣而患有癌症。





他指出，「在買來的洗頭水或者噴髮劑，其實這些化學成份苯，都很容易存在。」





苯（Benzene，C6H6）是一種環狀的有機化合物，在常溫下是一種無色透明液體，會在空氣中蒸發。





長時間吸入或吸收這種化學物質會對健康造成破壞性影響，因為它會導致體內細胞無法正常工作。





短期內吸入高濃度苯會導致頭暈、頭痛、心律不齊等多種不良反應，在某些嚴重情況下甚至會導致死亡。 美國癌症協會表示，這會增加某人患癌症的風險。





不過，林奇恩教授認為，「只要不是長期反覆地使用同一款洗頭水、噴髮膠或者頭髮乾洗噴霧，一般來說，民眾無需太擔心因而患癌。」





他說：「我們一般建議是，不要單獨使用同一款清洗劑、洗頭水、噴髮膠或者乾洗頭髮用的噴劑，長期反覆地使用同一款色、型號，或長期接觸這些化學物。」





林奇恩建議：「一個星期，最好預留一些時間，有些日子是完全不接觸這些化學物質，相對來說較為健康，也不容易因為長期接觸導致有癌症。」



苯「無處不在」

林奇恩表示，即使是日常生活，汽車排放的廢氣，燒烤肉類、吸煙以至例如拜祭燒衣紙，都會產生苯。





同時膠水、顏料、家具臘、以及洗滌劑等都含有苯，使用時就有可能暴露於苯。





在油站及有害廢棄物處理場周圍的空氣，會含較高濃度的苯。





另外苯也用來製造某些橡膠、潤滑油、染劑、洗滌劑、藥物，以及殺蟲劑。



苯對健康的影響

林奇恩教授解釋，苯可經由皮膚接觸、吸入、食入、眼睛接觸引起人體中毒。





可以引起的症狀包括：頭痛、困倦、頭昏眼花、暈眩、麻醉、呼吸衰竭、 刺激感、皮膚炎、支氣管肺炎、胸部緊縮、嘔吐、脈搏加速、 步伐搖晃、肺水腫、白血病。





吸入高濃度的苯則會感到困倦、暈眩，心跳加速、頭痛、顫抖、混淆、甚至無意識，若吸入非常高濃度的苯甚至會死亡。若飲水或食物中含有苯，則會造成嘔吐、胃不適、暈眩、嗜睡、痙攣、心跳加速，以及死亡。





長期暴露於苯中影響血液最嚴重，苯會危害骨髓、使紅血球的數目降低而導致貧血，也會造成流血不止、影響免疫系統而增加受到感染的機會。





要減少暴露於苯的風險，要特別注意通風。





日常方面，減少接觸汽油，及避免吸入二手煙，在家中、密閉空間或靠近兒童的地方，盡量不要吸煙。



洗髮等用品最好避免的10種成份

林奇恩教授並提供資料，在揀選洗髮等用品時，最好避免的10種成份：





Formaldehyde甲醛



標籤上：DMDM hydantoin, Diazolidinylurea, Imidazolidinylurea, Quaternium-15：會釋放微量甲醛，現已成為全球已知的致癌污染物。





Ethoxylated surfactants乙氧基化表面活性劑



標籤上：Sodium Laureth Sulfate 和所有以-eth結尾的成分(例如: Ceteareth, Laureth-4, Laureth-23)：它們都被列為致癌誘導劑，因為他們和環氧乙烷所反應引起的化學變化已知有致癌性，並被列為人類致癌物質。





Ethoxylated emulsifiers乙氧基化乳化劑



標籤上：PEG, PPG- ..., Polysorbate- (20, 30, 80...)：它們都被列為與環氧乙烷產生的化學反應致癌物質污染。



Ingredients containing amines含有胺的成分。



標籤上：Cocamidopropyl betaine, Triethanolamine and Cocamide DEA/MEA（以及以'DEA'或'MEA'結尾的所有成分）：這些成分被亞硝胺污染，亞硝胺是一種已知會對人類造成致癌風險的化學物質。





Polyquaternium



標籤上：Polyquaternium-XX（10,14 ......）：根據經濟合作與發展組織的標準生產中使用的原材料被亞硝胺污染後，就不可生物降解。





Endocrine disruptors內分泌干擾物



標籤上：Propylparapen、Isopropylparapen、Butylparaben、BHA、BHT、Isobutylparaben、Phthalate、Triclosan：這些物質會干擾荷爾蒙系統的正常運作。





Isothiazolinones異噻唑啉酮



標籤上：Methylisothiazolinone (MIT) and Methylchloroisothiazolinone (CMIT)：研究指出使用這類成份肌膚的敏感度增加，且易引起皮膚過敏和濕疹的化學物質。





Allergens過敏原



標籤上：Phenoxyethanol, Cinnamal, Citral, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Limonene and Linalool：歐洲消費者安全科學委員會（CSSC）和EWG都列出了所有過敏物質。它們會帶來毒性、刺激和皮膚過敏的風險。根據EWG的判定，苯氧乙醇特別被歸類為對健康的“中等危險”，特別是對免疫系統和過敏的毒性。





Silicones and polymers 矽和聚合物



標籤上：Dimethicone, Amodimethicone, Acrylates crosspolymer：是合成化合物，不可再生和不可生物降解。





Fragrance and perfume香水和香精



標籤上：Fragrance / Parfum。香精是常被認定的過敏原。



