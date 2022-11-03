調查：三份二澳洲人「有條件」支持轉用電動車

受訪者支持相關政策如降低電動車價格、制定燃油效率標準等，以促進更多車型進入澳洲市場。亦有六成人支持到2035年之前禁止銷售新的汽油車。





不過，如果耗油汽車和工程車的稅收優惠取消，人們對電動車的意願有所下降。



Advertisement

具體而言，78%的受訪者支持政府資助的快速充電站，75%支持電動車價格優惠，69%支持當局補貼電動車司機的登記費、印花稅和過路費。





超過三份之二的受訪者希望制定「與歐洲一致」的國家燃油效率標準，以鼓勵製造商向澳洲出口電動車。當局早前就國家電動車戰略政策進行了公眾諮詢。





報告作者、澳洲研究所的交通事務主管Audrey Quicke表示，調查顯示澳洲人希望在「向清潔（能源）交通的過渡中獲益」。





她說：「燃油效率標準是一種共同的政策機制，確保新車的效能更高、污染更少。」





她認為在目前全球的大環境下，澳洲需要趕上電動車的推廣步伐。



報告還發現，64%的澳洲人支持在2035年之前禁止銷售新的汽油和柴油車。該政策已在首都領地實施。





但受訪者對取消大型汽油車補貼的支持度相對較低，只有略過半數（55%）人支持。報告認為此數據反映澳洲人對這類高排放汽車仍有需求。





格里菲斯大學講師Anna Mortimore博士表示，這一調查結果合乎預期，因為人們會基於自身經濟狀況來考慮對交通政策的支持。





她說：「最難減少排放的領域之一是道路交通，因為人們需要拿出一大筆的錢。這關乎政策和稅率。歸根結底，你會希望汽油車的價格與電動車的一樣。」



該報告還提到，有四份之三受訪者擔心氣候變化，高達79%支持關閉燃煤發電廠。人們還普遍支持建設高鐵連接首府城市、到2030年過渡到電動巴士及改善人行道，還有對電動滑板車實施稅務優惠。





超過六成人認為，購買電動滑板車和載貨滑板車也應該獲得電動車補貼。





報告作者Audrey Quake表示，電動滑板車補貼將會是一項特別有效的政策，因補貼覆蓋了總成本的很大一部份，很多人最終取代了汽車出行。





「對許多澳洲人而言，無論是去購買日常用品、接送孩子上學放學還是通勤，很多使用汽車的情況都可以用單車、電動滑板車或步行替代。現在需要的是更好的基礎設施和政府支持，讓電動滑板車更實惠。」

