新一波疫情 11 月殺到 外界擔心取消隔離帶來風險

澳洲護士及助產士聯合會警告，當澳洲尚未清楚了解從隔離 7 天變為隔離 5 天帶來了一些什麼影響之前，便已經取消強制隔離的規定，是一個過早的決定。





該會的聯邦助理秘書 Lori-Anne Sharp 表示，外界預計 11 月份澳洲將有另一波的新冠疫情。





Sharp 指出，伴隨著每一波新冠疫情，病例會增加、入院人數會增加、死亡人數也會有所增加。目前澳洲即將進入另一波疫情，可是屆時並沒有任何安全預防措施，所以大家會見到新一波疫情比上一波疫情更差，但屆時醫護人員個個都已經疲憊不堪，因為他們在過去兩年半竭盡他們所能，去保障大眾安全。





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澳洲醫學協會維州分會主席 Roderick McRae 一方面歡迎澳洲新冠數字下跌，但另一方面，他支持外界呼籲，政府需公開導致取消隔離決定的醫學建議。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。



