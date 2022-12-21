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聖誕前夕新州維州交通新安排

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Published 22 December 2022 at 8:59am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

聖誕節臨近，人羣四出慶祝。新州和維州在交通上各有新安排。今日鐳射全方位張艾利提提大家駕車時注意的地方。

Published 22 December 2022 at 8:59am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
雪梨中央商業區一處車禍頻發地區近期安裝了新攝像頭，專門抓拍超速和闖紅燈的司機，於上周五開始投入使用。據報導，過去五年Ultimo的Harris Street和William Henry Street交叉口共發生12宗車禍，導致13人受傷，其中6人傷勢嚴重。 因此道路安全專家表示，希望在動力博物館（Powerhouse Museum）附近的十字路口安裝攝像頭，有助阻止汽車與步行者或其他車輛相撞。

另外，新州交通廳安全、環境和監管部副部長Tara McCarthy說，新攝像頭從12月16日開始投入使用。McCarthy指出，大約30%的違規行為是由闖紅燈造成的，他們正在解決這個問題。 去年在新州道路上共有275人被車禍奪走生命，其中車速過快是最主要的原因。McCarthy認為在Ultimo新設立的紅燈測速儀將有助於減少風險。。

研究表明，紅燈測速攝像頭大大減少了嚴重車禍的數量。 McCarthy說，最近的審查發現，在紅燈測速攝像頭所在地，致命和嚴重傷害車禍減少了35%，行人傷亡率下降了近60%。新攝像頭將在警告模式下運行一個月，在此期間，被發現超速或闖紅燈的司機將收到警告信。 警告模式過後，違規者將被處以罰款和扣分。
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另外，一名持有臨時牌照P牌的司機在雪梨北部以每小時91公里的速度穿過學校區域，被警方抓獲被罰以重金。在12月13日下午3點左右，北灘公路巡警發現這名17歲的年輕人在Balgowlah的雪梨的學校限速區飛馳。當時，學校區域限速為每小時40公里，警官們說，他們聽到一輛荷頓Commodore加速的聲音，然後就看到它在車道上穿梭。官員們的速度檢查顯示，在經過一個坐滿學童的巴士站時，這輛汽車超出時速限制每小時51公里。 該司機被處以2778澳元的罰款並被扣了7分。他的駕照被當場吊銷6個月，車輛被扣押3個月。

不良駕駛增多，維州車輛扣押量將破紀錄。維州警方今年扣押的汽車數量有望創下歷史紀錄。 警方表示，疫情過後，人們的不良駕駛習慣有所增加。警方扣押近1.4萬輛汽車，平均每天扣押近40輛車。自2006年車輛扣押單位成立以來，2022年的扣押量超過了以往每年。

警員麥格雷戈（Jason McGregor）表示，今年有236人在維州的道路上喪生，與去年同期相比增長了8%，比過去五年中平均每年222人喪生的數量也有顯著增加。麥格雷戈表示，由於道路治安執法力度加大，Preston區的車輛扣押場已近爆滿，警方正在想辦法擴大該場地。在新冠疫情之前，司機在道路上遵循一定的駕駛行為標準，而現在我們看到不良駕駛行為有所增加，情況肯定比疫情之前糟糕。 數據顯示，近80%的扣押是由於無證駕駛、不合格駕駛或駕照被吊銷。 Hume、Brimbank、Greater Dandenong和Frankston區的司機在過去十年中車輛被扣押的次數最多。
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