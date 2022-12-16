打擊假日違駕 3州1領地實行雙倍扣分

警方將特別著眼於聖誕節和新年期間的駕駛違規行為，並警告司機要安全駕駛。
以下是各州及領地的情況：
新州和首都領地
新州和首都領地的雙倍扣分期將從 12 月 23 日（周五）到 1 月 3 日（周一），持續 11 天。
在雙倍扣分期間，超速、非法使用手機、沒有扣好安全帶，以及在駕駛電單車時沒有佩戴電單車頭盔將會被雙倍扣分。
西澳
西澳的雙倍扣分期比其他州長。
雙倍扣分期將於 12 月 23 日（周五）開始，一直持續到 1 月 8 日（周日）。
警方將打擊多種違法行為，包括超速、酒後駕駛或毒駕、沒有扣好安全帶和讓兒童坐在專用兒童座位、衝紅燈和非法使用手機。
在雙倍扣分期間，司機可能因使用旨在逃避快相機的設備，以及以逃避超速快相機檢測的方式駕駛汽車而被扣 14 分。
昆州
雙倍扣分在昆士蘭全年適用。
重複犯下特定罪行的人，如果第二次或隨後的罪行是在先前罪行發生後的 12 個月內再犯，會被雙倍扣分。
這不僅適用於聖誕節和新年期間，而且適用於一年中的任何時間。
維州、南澳、塔州和北領地
這些司法管轄區根本沒有雙倍扣分期。
但仍敦促人們始終安全謹慎地駕駛，警察可能會在假期期間在道路上出動。
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