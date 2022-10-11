【測速相機政策急轉軚】新州政府「聽民意」撤回具爭議性決定

距離 2023 年 3 月舉行的新州州議會選舉尚有六個月，據報新州政府內閣一致通過改變政策，決定重新安裝流動測速相機（mobile speed camera）的警告字牌。





由 2023 年 1 月 1 日起，當局將在流動測速相機的位置之前，放置警告牌；駕駛者將能在經過相機覆蓋路段之前，就可看見警告字牌。





大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）強調，有關決定顯示政府有「聆聽社區人士的意見」。她說：「我們希望藉此為駕駛者提供糾正行為的機會。」



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這些額外的警告牌，將協助即時教育駕駛者，提早給他們作出警告，在我們的道路網絡的這些高風險路段減速而行。 新州大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）

此前，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）早在去年 12 月向《每日電訊報》表示，不希望測速相機成為「賺取收入的工具」。





政府僅在兩年前決定，在設有流動測速相機的位置拆除警告字牌，觸發社會熱議。其後有數據顯示，向駕駛者發出關於超速駕駛的罰款通知書數量，錄得接近 10 倍的增長。



新州大都會道路廳長沃德（前中）及新州州長佩洛德（後左）。 Source: AAP / Dan Himbrechts 數據顯示，2020 年當局發出 38,743 份與流動測速相機有關的罰款通知書；2021 年拆除警告字牌後，發出的罰款通知書數量急增至 361,896 份。





在面對公眾壓力後，政府在裝有流動測速相機的汽車車頂重新裝設警告字牌，但發出罰款通知書的數量依然較以往為高。





2022 年至今，當局發出罰款通知書的數量降至 20 萬份以下。





在剛過去的周末，新州反對黨工黨領袖柯民思（Chris Minns）表示，必須重新安裝所有警告字牌。





他說：「我們最能做的事，就是在流動測速相機的前方重新安裝這些警告牌，讓我們知道要慢駛，且不會觸犯法例。」





同時，他亦曾承諾，一旦工黨贏得州議會選舉，將重新裝設流動測速相機的警告字牌。



新州工黨領袖柯民思。 Source: AAP 大都會道路廳長沃德拒絕透露，內閣在作出決定時，是否有考慮任何政策改變可能造成人命傷亡數字的模型研究。





她說：「這明顯是得到內閣的信任（一致同意）。」



內閣已作出決定，平衡社區人士的意見，以及州議會調查委員會提出的建議。 新州大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）

較早前，該個由執政黨成員領導的調查委員會，在本年五月猛烈抨擊政府移除警告字牌的措施。



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