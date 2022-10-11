【測速相機政策急轉軚】新州政府「聽民意」撤回具爭議性決定

新州政府在面對公眾壓力下改變決定，將在流動測速相機的前方重新安裝警告牌，提醒駕駛者有關路段可能設有流動測速相機。

One of six mobile speed camera units to be deployed across NSW from July 19, Sydney, Saturday, July 10, 2010. The units will be covert, cheaper to operate and more effective than fixed units, says the state government. (AAP Image/Vincent Morello) NO ARCHI

新州政府在面對公眾壓力下改變決定，將在流動測速相機的前方重新安裝警告牌，提醒駕駛者有關路段可能設有流動測速相機。 Source: AAP / Vincent Morello

距離 2023 年 3 月舉行的新州州議會選舉尚有六個月，據報新州政府內閣一致通過改變政策，決定重新安裝流動測速相機（mobile speed camera）的警告字牌。

由 2023 年 1 月 1 日起，當局將在流動測速相機的位置之前，放置警告牌；駕駛者將能在經過相機覆蓋路段之前，就可看見警告字牌。

大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）強調，有關決定顯示政府有「聆聽社區人士的意見」。她說：「我們希望藉此為駕駛者提供糾正行為的機會。」
Advertisement
這些額外的警告牌，將協助即時教育駕駛者，提早給他們作出警告，在我們的道路網絡的這些高風險路段減速而行。
新州大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）
此前，新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）早在去年 12 月向《每日電訊報》表示，不希望測速相機成為「賺取收入的工具」。

政府僅在兩年前決定，在設有流動測速相機的位置拆除警告字牌，觸發社會熱議。其後有數據顯示，向駕駛者發出關於超速駕駛的罰款通知書數量，錄得接近 10 倍的增長。
DOMINIC PERROTTET PRESSER
新州大都會道路廳長沃德（前中）及新州州長佩洛德（後左）。 Source: AAP / Dan Himbrechts
數據顯示，2020 年當局發出 38,743 份與流動測速相機有關的罰款通知書；2021 年拆除警告字牌後，發出的罰款通知書數量急增至 361,896 份。

在面對公眾壓力後，政府在裝有流動測速相機的汽車車頂重新裝設警告字牌，但發出罰款通知書的數量依然較以往為高。

2022 年至今，當局發出罰款通知書的數量降至 20 萬份以下。

在剛過去的周末，新州反對黨工黨領袖柯民思（Chris Minns）表示，必須重新安裝所有警告字牌。

他說：「我們最能做的事，就是在流動測速相機的前方重新安裝這些警告牌，讓我們知道要慢駛，且不會觸犯法例。」

同時，他亦曾承諾，一旦工黨贏得州議會選舉，將重新裝設流動測速相機的警告字牌。
Chris Minns
新州工黨領袖柯民思。 Source: AAP
大都會道路廳長沃德拒絕透露，內閣在作出決定時，是否有考慮任何政策改變可能造成人命傷亡數字的模型研究。

她說：「這明顯是得到內閣的信任（一致同意）。」
內閣已作出決定，平衡社區人士的意見，以及州議會調查委員會提出的建議。
新州大都會道路廳長沃德（Natalie Ward）
較早前，該個由執政黨成員領導的調查委員會，在本年五月猛烈抨擊政府移除警告字牌的措施。
更多內容

【狂野時速真人版】每小時233公里 墨市男子假日飛車被捕

新州快相黑點公布 邊度最多人被罰？

【司機請注意】雙倍扣分即將實行 不同州份不同例

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。

按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 11 October 2022 at 3:36pm
By Winmas Yu
Source: SBS