【司機請注意】雙倍扣分即將實行 不同州份不同例

周一（9月19日），新州交通局宣布，將從周三（9月21日）午夜到周日（9月25日 ）晚上 11 點 59 分實行意外雙倍扣分制。





全國警方提醒駕駛人士要注意道路安全，令大家都有安全愉快的假期。





超速、沒有佩戴安全帶、違例用手機都會雙倍扣分。另外駕駛電單車沒有戴頭盔也雙倍扣分。





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新州交通部負責安全事務的副庀長麥卡錫（Tara McCarthy）表示，將執行雙倍扣分，以解決周四（全國哀悼公眾假期）前後,道路使用大增的情況。





麥卡錫表示，隨著周五學期結束，接下來的幾天和周末仍有可能會有更多的人在路上。她提醒出行民眾需要格外小心。





她表示，在此期間，他們不想看到道路意外上升，因此是次增加的臨時公眾假期將如同其他釵眾假期一樣實行雙重扣分制，望能提高民眾警覺，減少傷亡。





全國道路及駕駛人協會NRMA支持實施雙重扣分制，並表示政府需要盡其所能確保司機意識到這一點。





協會發言人庫裡 (Peter Khoury)表示，現階段最重要的是，新州政府必須盡力向民眾宣傳有關雙重扣分制的事實。





當公眾假期在星期四、星期五、星期一或星期二時，道路交通法規規定會加強違規罰則。





司機超速 10 至 20 公里/小時可能會被扣 6 分和 罰款288 元，任何人被抓到超速45公里/小時，將被扣去12分及罰款2547元。





與此同時，在西澳，道路安全專員華納（Adrian Warner）證實，西澳將在女王生日長周末實行雙倍扣分制。





將在9 月 23 日（星期五）凌晨 12 點開始，持續到 9 月 26 日（星期一）晚上 11 點 59 分。





華納表示，雙倍扣分期是根據 2014 年道路交通（駕駛授權）條例制定的，第 67 條規定了他們可以申請的假期。





由於一次性的全國哀悼日不在此範圍內，因此雙倍扣分制不能超過原定的四天。





其他州尚未確認國慶哀悼日是否會向司機實施雙重扣分制。

