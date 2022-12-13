細過一粒海鹽！全球最細「手袋」高價成交

今集主角是在2016年於紐約布魯克林誕生的創意團隊——MSCHF。在 LinkedIn上稱自己分類為「乳品製造公司」！就如他們的名稱來源「mischief」(惡作劇)一樣給人很神秘和古怪的印象。





創辦人為Gabriel Whaley，其他四十多位成員也有著顯赫的網路背景，曾在Twitter、Buzzfeed等社群平台上班，對於創意和行銷非常擅長。利用時下的議題，加上本團隊本身惡搞、戲謔靈魂，產出一項又一項有趣的企劃，像「病毒式」在網路上傳播，創造話題使眾人熱議。





近日MSCHF推出一款螢光綠的微型手袋，設計靈感來自法國時尚品牌Louis Vuitton的「On The Go」手袋。這款超迷你手袋體積只有的657x222x700微米，有如米粒的糖衣碎片。





MSCHF在關於這個小包的貼文中說：「外面有大手提包、正常的手提包，還有小手提包，但這個包才是小包的最終定義版」。





這款微型手袋的製作材料是光敏樹脂(photopolymer resin) ，利用3D鐳射打印技術創造，買家要用顯微鏡及內置的數碼展示功能才能欣賞。



MSCHF設計的「微型手袋」。 Source: Supplied / MSCHF 拍賣結果以6萬3750美元成交。MSCHF的創意總監Kevin Wiesner接受《紐約時報》訪問時表示工作室並沒有向Louis Vuitton請求授權，MSCHF比較傾向於『請求原諒，而不是請求授權。』





但今次主辦拍賣的Joopiter是由Louis Vuitton的創意總監菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)創辦；菲瑞威廉斯本身亦是美國音樂人兼監製。





微型手袋的尺寸比一粒海鹽還要小，小得可以穿越針孔，必須顯微鏡下才能看到細節。突然令人想起一句著名聖經金句：「駱駝穿過針孔，比富人進天國還容易。」不知道首席創意總監Kevin有沒有從中得到啟發？





微型手袋最終成交價竟超越Louis Vuitton真實尺寸「OnTheGo」價格約20倍！「OnTheGo」手袋價格介乎3100至4300美元。





MSCHF表示，這款超迷你手袋其實是對精品產業中，不斷縮小的手袋尺寸的一種「諷刺」！首席創意總監Kevin認為，雖然手袋本身源於一項功能性物件，但如今已演變成一種類似珠寶的形式，目標是去除所有實用性，只留下品牌的象徵。這還是手袋嗎？





這可以是一個哲學的課題。





