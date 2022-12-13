澳洲科研用袋鼠組織重建人類韌帶

人類為了健康，不斷追求醫學上的突破。古今中外，研究過程中經常需要以動物作為重要的測試對象。2022年，美國學者完成首創利用豬心移植人體的手術，雖然該名患者在手術後兩個月死亡，卻為異種移植人類體內（xenotransplantation）寫下新的里程碑。





最近，澳洲醫學界研究以袋鼠的肌腱作為人類韌帶的替代品，初步成果已發表在《美國運動醫學》期刊（The American Journal of Sports Medicine），預計2024年就會進行人體試驗。如果成功，將會為復康治療，尤其是運動員帶來喜訊。





根據外媒《New Atlas》報道，前十字韌帶是穩定膝關節的主要構造。根據統計，美國每年有多達20萬人發生前十字韌帶斷裂，其中四份一患者情況嚴重，需要接受移植手術。



運動員腳部受傷。(資料圖片) Source: SBS / Dateline 目前，醫學上多利用病患自身的組織進行重建，但此舉不僅增加病患痛苦，手術後復原的時間也長。而使用往生者的組織或合成纖維，又會面臨取得不易或強度不足等問題。澳洲醫學界於是將目光瞄準當地指標性動物 —— 袋鼠。





每當想起袋鼠的用途，你會想起甚麼呢？袋鼠皮製成的運動鞋、皮具製品，甚至是運動用球...... 但利用袋鼠體內的組織作為移植來源，的確十分有啟發性和創意。





參與這項研究的整形外科醫生哈特奈爾（Nick Hartnell）表示，袋鼠是自然界中其中一種最出色的運動員。牠們可以跳到12公尺遠、輕鬆跨過近3公尺高的柵欄、時速可達70公里。袋鼠優秀的運動能力，使牠們成為修復人類韌帶的首選！



哈特奈爾（Nick Hartnell）醫生。 Source: Supplied / Macquarie University 利用袋鼠的組織作為移植來源，雖然無法為人類帶來超人般的跳躍能力，卻是目前極為看好的替代治療方式。





根據澳洲袋鼠產業協會（Kangaroo Industries Association of Australia）2023年估計，澳洲袋鼠的數量可能已經達到6千萬隻。政府雖然保護袋鼠，但也允許少量商業獵捕，醫學實驗所需的袋鼠肌腱便是從這裡取得。





整形外科醫生哈特奈爾認為，從生物學來看，袋鼠的肌腱構造非常獨突，但目前它們都被浪費，沒有發揮任何用途。研究小組深信，他們已經解決移植袋鼠肌腱可能造成的免疫排斥問題，希望能在明年進入臨床試驗階段，以便未來造福更多需要的病人，尤其是運動員。





