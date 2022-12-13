一本逾期歸還超過百年的書

電子書的年代，你最近到圖書館借書和還書又是何時呢？





美國麻省(Massachusetts)南部新伯福市(New Bedford)一間圖書館近日收到了於1904年借出的書。如果根據該間圖書館的逾期歸還罰款金額，借書人需要支付逾2,100美元(折合約3,139澳元)的罰款。不過由於該圖書館的規定，即使逾期119年，也只需要支付2美元即可。原來，這間圖書館的逾期罰款金額是有上限的。





美國西維珍尼亞州圖書館館長普萊因(Stewart Plein)在整理捐贈圖書時，注意到一本由英國物理學家占士奇勒麥士維(James Clerk Maxwell)所著的《電力基本論》(An Elementary Treatise on Electricity)，意外發現書籍來自美國麻省新伯福市公共圖書館，且借閱時間是1904年2月14日。這本書是因標記著麻省新伯福市立公共圖書館(New Bedford Public Library)的印章，表示麻省新伯福市立公共圖書館仍為擁有者，於是這本書最終被寄回原處。





這本書1881年出版，共有208頁，使用莓紅色封面釘裝，充斥著複雜的科學術語和數學方程式。圖書館在1882年獲得這本書，因為褪色的戳記上年份僅印「190」，而前一個借出的戳記則見到1903年12月10日，最後一次檢查可能是在1904年2月14日或1905年2月14日，故推算借出超過120年。這本書的保存狀態良好，內文的字清晰可辨，書脊也很結實。但最初是誰借走這本書，以及這將近120年來輾轉流落到何處，館方目前仍不清楚。



逾期 119 年歸還的書籍。 Source: AAP / Peter Pereira/The Standard-Times via AP 這本書當年被出借時，圖書館規定逾期歸還將收取每天1美仙的費用，若逾期金額沒有上限，借書人將欠下約430美元的罰款。但如果按照現行每天5美仙逾期罰款額計算，借書人則將拖欠超過2,100美元。不過，早在幾十年前圖書館就設定了逾期罰款上限為2美元，以鼓勵民眾積極還書。





在電子數碼時代，這本書體現了印刷文字的價值，和人類的文明。這本書100年後還會在這裡，因為現在仍然有人會繼續保護和照顧書籍。為了後代子孫，這本書將繼續留在圖書館裡。





有趣的是，該書的另一份印刷本在網上公開市場售賣，現在約值600美元！可見傳統的書籍，仍然有其本身的價值。不知道下一個120年，這本書又會去到哪裡呢？





