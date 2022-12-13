網上替嬰兒起名也可成生意？

傳統的中國人替子女起名，也會跟隨族譜的規定，而且用字十分嚴緊，兼且每一個字也有特別意義。西方父母通常會以祖先的名字或宗教理由為嬰兒取名。不同年代，就會流行不同的名字。有時看看對方的名片，多少也猜到對方屬於那一個年代。不過，隨著某些名字逐漸演變成「流行」，很多父母開始想為孩子取些更有創意的名字，引致商機湧現。





於2022年1月成立「Naming Bebe」的Colleen Slagen是一位33歲的母親及護士。她為客戶提供的「為嬰兒取名」收費服務，下單後只需要等待六星期，就為客戶提供8個名字的影片或10個名字的文字報告，兩者均附有名字的解說及分析，配套收費均為250美元。如果緊急需要名字，則需支付額外費用。



這位創辦人透露，多數客戶會選擇文字報告。她從去年1月開業，至今已完成超過百多份訂單。以每次收費250美元計算，至少進賑2.5萬美元。她透露，接過金額最高的一次特別訂單是提供30個嬰兒名字，總收費為400美元。按照目前客戶需求量的增長來看，她完全可以將「為嬰兒取名」的兼職轉為正職。





這位護士媽媽向記者描述了她完成訂單的過程，相比每周上班3天的護士本職，每周只需要花費大約20個小時的時間，為客戶孩子構思名字。一般客戶會希望為嬰兒取一個與其兄弟姐妹相匹配的名字，或者對音節、字母及名字含義有所要求。





除了運用創意與知識外，這位護士媽媽還會根據權威渠道取得年度最受歡迎嬰兒名字列表，避免取出很大可能會與人撞名的名字，比如美國西部劇情電視劇《黃石》(Yellowstone)中主角「達頓」(Dutton)及「凱斯」(Kayce)，是現下最多準父母用來為孩子命名的熱門名字。





最近接收的一筆訂單，一對夫婦要求嬰兒的名字是「具有CEO氣質的性感女孩」，並補充表示他們另一個女兒名叫史賓莎(Spencer)，希望其妹妹的名字不要再是2個音節，也不能以字母「n」作結尾，於是她選出了讀音精簡的「莎朗」(Sloane)，稱其「看起來強大且誘人」，完美符合了該夫婦對女兒寄予成為CEO的厚望。





她還為客戶附上備選，如乳名為「可可」(Coco) 或「康利」(Conley) ；或普遍為男名、用在女孩身上顯得特別的「艾莉洛」或「伊莉洛」(Elliot)。



目前，這位護士媽媽在今年1月開設的TikTok帳戶已有5.2萬名追隨者(followers)。對於仍有人對這份服務的不理解，她解釋道，客戶尋求取名顧問的幫助，主要是想與客觀的第三方討論想法，並在絕對保密的情況下，慎重地為嬰兒取一個或將影響其未來的名字。





對從小喜歡幫人取名的這位護士媽媽來説，的確這是一份夢想成真的工作。原來這位護士媽媽亦不是首位開拓此業務的人，只不過社交平台的快速發展加速了該業務的流行，讓人們可通過更方便快捷的方式，獲得自己想要的嬰兒名字。





