網上替嬰兒起名也可成生意？

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Colleen Slagen 的 TikTok 影片截圖。 Credit: TikTok/ @namingbebe

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一名在社交平台上提供取名服務的護士，每接一次訂單便收費約375澳元，金額最高一次交易更達約600澳元。有了這份副業，甚至讓她產生放棄本職的想法！今日鐳射全方位張艾利和大家分享一則新聞關於網上替嬰兒起名的生意。

傳統的中國人替子女起名，也會跟隨族譜的規定，而且用字十分嚴緊，兼且每一個字也有特別意義。西方父母通常會以祖先的名字或宗教理由為嬰兒取名。不同年代，就會流行不同的名字。有時看看對方的名片，多少也猜到對方屬於那一個年代。不過，隨著某些名字逐漸演變成「流行」，很多父母開始想為孩子取些更有創意的名字，引致商機湧現。

於2022年1月成立「Naming Bebe」的Colleen Slagen是一位33歲的母親及護士。她為客戶提供的「為嬰兒取名」收費服務，下單後只需要等待六星期，就為客戶提供8個名字的影片或10個名字的文字報告，兩者均附有名字的解說及分析，配套收費均為250美元。如果緊急需要名字，則需支付額外費用。
這位創辦人透露，多數客戶會選擇文字報告。她從去年1月開業，至今已完成超過百多份訂單。以每次收費250美元計算，至少進賑2.5萬美元。她透露，接過金額最高的一次特別訂單是提供30個嬰兒名字，總收費為400美元。按照目前客戶需求量的增長來看，她完全可以將「為嬰兒取名」的兼職轉為正職。

這位護士媽媽向記者描述了她完成訂單的過程，相比每周上班3天的護士本職，每周只需要花費大約20個小時的時間，為客戶孩子構思名字。一般客戶會希望為嬰兒取一個與其兄弟姐妹相匹配的名字，或者對音節、字母及名字含義有所要求。

除了運用創意與知識外，這位護士媽媽還會根據權威渠道取得年度最受歡迎嬰兒名字列表，避免取出很大可能會與人撞名的名字，比如美國西部劇情電視劇《黃石》(Yellowstone)中主角「達頓」(Dutton)及「凱斯」(Kayce)，是現下最多準父母用來為孩子命名的熱門名字。

最近接收的一筆訂單，一對夫婦要求嬰兒的名字是「具有CEO氣質的性感女孩」，並補充表示他們另一個女兒名叫史賓莎(Spencer)，希望其妹妹的名字不要再是2個音節，也不能以字母「n」作結尾，於是她選出了讀音精簡的「莎朗」(Sloane)，稱其「看起來強大且誘人」，完美符合了該夫婦對女兒寄予成為CEO的厚望。

她還為客戶附上備選，如乳名為「可可」(Coco) 或「康利」(Conley) ；或普遍為男名、用在女孩身上顯得特別的「艾莉洛」或「伊莉洛」(Elliot)。
目前，這位護士媽媽在今年1月開設的TikTok帳戶已有5.2萬名追隨者(followers)。對於仍有人對這份服務的不理解，她解釋道，客戶尋求取名顧問的幫助，主要是想與客觀的第三方討論想法，並在絕對保密的情況下，慎重地為嬰兒取一個或將影響其未來的名字。

對從小喜歡幫人取名的這位護士媽媽來説，的確這是一份夢想成真的工作。原來這位護士媽媽亦不是首位開拓此業務的人，只不過社交平台的快速發展加速了該業務的流行，讓人們可通過更方便快捷的方式，獲得自己想要的嬰兒名字。
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