Boxing Day 折扣開始 民眾出門大血拼

繼黑色星期五後，拆禮物日開始象徵另一波巨大折扣。預料這一波的折扣會為澳洲零售商帶來235 億的銷售。





縱然如此，澳洲零售協會（Australian Retailers Association）仍預測零售額將保持強勁。





與去年12月26日至1月15日期間的聖誕節後零售銷情相比，預料零售總額會上升7.9%。





市場研究公司 Roy Morgan 分析師預計，新州的消費者支出最多，預計對比 2021 年，將增長近一成（9.5%）。





澳洲零售協會主席沙夏（Paul Zahra）表示，零售商預計 2023 年支出將放緩，但預測結果令人鼓舞。





他表示：很明顯，澳洲人仍然對購物充滿熱情。 購物和出外用餐仍然是澳洲人在節日期間最喜愛的消遣方式之一。





他指：對許多人來說，這是艱難的一年，今年我們見證到所謂「自由」消費，民眾在經歷了一段緊張而充滿挑戰的時期後獎勵自己。





沙夏表示，消費者傾向於等待在拆禮物日打折後在自己身上消費，而聖誕節前的支出通常用於購買禮物。





但他承認通脹和 非季節性天氣 可能會向影響支出預測。





全國零售協會預測，僅在拆禮物日，澳洲的銷售額就會達到 30 億元。





全國零售協會臨時主席卡羅爾（Lindsay Carroll ）表示，儘管黑色星期五和網絡星期一越來越受歡迎，但拆禮物日對於尋求產品拆扣的澳洲購物者來說仍然是至高無上。





卡羅爾指，雖然線上購物越來越受歡迎，但一半的消費者仍然更願意親自前往商店。





為迎接大批消費者血拼，向大大型商場或零售商今日將會延長營業時間，包括：



維州：

Melbourne Central: 8am to 9pm

Melbourne Emporium: 8am to 9pm

Chadstone: 6am to 11pm

Highpoint: 8am to 11pm

Northland: 8am to 8pm

Westfield Doncaster: 8am to 7pm

The Glen, Glen Waverley: 7am to 8pm

Myer Melbourne City:6am to 11pm

David Jones Bourke Street Mall: 6am to 11pm

Pacific Epping:8am to 6pm

Pacific Werribee: 8am to 6pm

DFO: 7am to 9pm

新州：

QVB：9am to 6pm

Westfield：8am to 7pm

Homebush DFO：8am to 10pm

Myer Pitt street mall：6am to 11pm

Elizabeth Street David Jones 8:30 to 9pm