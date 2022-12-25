Boxing Day 折扣開始 民眾出門大血拼

繼黑色星期五後，拆禮物日開始象徵另一波巨大折扣。預料這一波的折扣會為澳洲零售商帶來235 億的銷售。

Long queues are seen everywhere when Boxing Day Sales begins

拆禮物日大折扣，店外大排長龍。 Source: Flickr / Flickr - Newtown Grafitti (Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0))

繼黑色星期五後，拆禮物日開始象徵另一波巨大折扣。預料這一波的折扣會為澳洲零售商帶來235 億的銷售。

雖然通貨膨脹為不少家庭帶來壓力，不少就節日有關的消費調查均顯示消費者過聖誕節面對經濟困難，
在超市採買成為他們的主要憂慮，購買聖誕禮物的預算亦大縮水。


縱然如此，澳洲零售協會（Australian Retailers Association）仍預測零售額將保持強勁。

與去年12月26日至1月15日期間的聖誕節後零售銷情相比，預料零售總額會上升7.9%。

市場研究公司 Roy Morgan 分析師預計，新州的消費者支出最多，預計對比 2021 年，將增長近一成（9.5%）。

澳洲零售協會主席沙夏（Paul Zahra）表示，零售商預計 2023 年支出將放緩，但預測結果令人鼓舞。

他表示：很明顯，澳洲人仍然對購物充滿熱情。 購物和出外用餐仍然是澳洲人在節日期間最喜愛的消遣方式之一。

他指：對許多人來說，這是艱難的一年，今年我們見證到所謂「自由」消費，民眾在經歷了一段緊張而充滿挑戰的時期後獎勵自己。

沙夏表示，消費者傾向於等待在拆禮物日打折後在自己身上消費，而聖誕節前的支出通常用於購買禮物。

但他承認通脹和
非季節性天氣
可能會向影響支出預測。

全國零售協會預測，僅在拆禮物日，澳洲的銷售額就會達到 30 億元。

全國零售協會臨時主席卡羅爾（Lindsay Carroll ）表示，儘管黑色星期五和網絡星期一越來越受歡迎，但拆禮物日對於尋求產品拆扣的澳洲購物者來說仍然是至高無上。

卡羅爾指，雖然線上購物越來越受歡迎，但一半的消費者仍然更願意親自前往商店。

為迎接大批消費者血拼，向大大型商場或零售商今日將會延長營業時間，包括：

維州：

  • Melbourne Central: 8am to 9pm
  • Melbourne Emporium: 8am to 9pm
  • Chadstone: 6am to 11pm
  • Highpoint: 8am to 11pm
  • Northland: 8am to 8pm
  • Westfield Doncaster: 8am to 7pm
  • The Glen, Glen Waverley: 7am to 8pm
  • Myer Melbourne City:6am to 11pm
  • David Jones Bourke Street Mall: 6am to 11pm
  • Pacific Epping:8am to 6pm
  • Pacific Werribee: 8am to 6pm
  • DFO: 7am to 9pm

新州：

  • QVB：9am to 6pm
  • Westfield：8am to 7pm
  • Homebush DFO：8am to 10pm
  • Myer Pitt street mall：6am to 11pm
  • Elizabeth Street David Jones 8:30 to 9pm
更多內容

【緊急警告】澳洲一地區捕獲海鮮受污染 可致癱瘓或死亡

聖誕機票價格飆升 但澳人出遊熱情不減

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道



SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 26 December 2022 at 10:27am
By Tracy Lo
Source: SBS