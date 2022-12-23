聖誕機票價格飆升 但澳人出遊熱情不減

要點： 旅遊業內人士表示，今年聖誕澳洲國內外機票均漲幅較大

據分析，機票價格上漲主要是疫情防控措施放寬後，人們旅遊需求高漲，以及航空公司運作能力暫未完全恢覆而導致的供求緊張所引起的

雪梨華人決定今年聖誕前往塔州自由行，如今出行心態更放鬆

維州的假期旅行社（Box Hill）的經理Joe Lin接受採訪時談到，截至聖誕前，報名參加旅行團的華人客戶大約有三千人左右，比疫情時期有明顯好轉， 恢復到疫情爆發前五成的水平。





Joe說：「（疫情期間）可能一個周就是兩三個客人（下訂單），但是我們現在一天可能是二至三十個客人（下訂單）。」





據Joe介紹，今年澳洲華人境內遊選擇去塔洲、西澳以及黃金海岸的人較多，而境外的日本、新加坡和泰國等也都是熱門的旅遊目的地；但若選擇去歐美等較遠的旅遊線路，供不應求的昂貴機票就成為了大家的「攔路虎」。





Joe Lin Source: Supplied Joe說：「航空公司的（載客量）現在只恢復到（疫情前）50%的水平。」





「墨爾本這邊大概是三個月前就開始有人訂聖誕節（的機票）了，往年的話，一個半月前還是可以訂的。」





據Joe所說，這種情況還是基於旅遊成本上漲了30%至50%的情況下所發生的。





Joe表示，在這種出遊需求下，澳洲境內遊的航班機票價格出現飆升情況。





Joe表示：「最明顯的應該是澳洲本地的機票，漲得非常離譜。」





「以前去雪梨可能往返300澳元，但現在可能就需要600至700澳元；去塔州和西澳（現在）可能需要1500澳元，而以往可能才600至700澳元。」





READ MORE 機票貴、機位少、航班取消：航空旅行幾時回到正常？





澳洲競爭及消費者公署（ACCC）的一份關於澳洲航空公司競爭的報告發現，與新冠疫情前的價格相比，國內航班的成本已經飆升了近30%。受價格上漲的影響最大的是「折扣經濟艙機票」，由於運作能力有限和旅遊需求旺盛，有些機票價格創下了10多年來的新高





Joe說：「我覺得對於兩個人或單身人士基本上沒有太大影響，但是對家庭而言，影響是很明顯的。就說一家四口，以前的機票（一共）1000澳元和現在2500澳元差別很大。」





「有能力（旅遊）的人還是走了。」





旅遊搜索引擎Kayak 的數據顯示，自今年4月起，包括酒店住宿和機票在內的費用一直在上漲，並預計在12月和明年1月達到頂峰，每個家庭的平均渡假支出較今年年初上漲到了111%。





READ MORE 【想去玩？】ACCC 指國內航班機票聖誕節持續飆升





在Joe看來，聖誕的旅遊成本上升屬情理之中，而這次聖誕節出行熱潮也是澳洲旅遊業逐漸回暖的一個信號。





這種價格上漲讓澳人在考慮出遊的時候更為考慮性價比。在出遊時間、價格和經濟能力範圍之內尋找平衡





家住雪梨的Jennifer Wu已經來澳洲將近10年。對她來說，受到聖誕假期日數和機票短缺的影響，她的首選不會是出境旅遊。





Jennifer說：「我們也有看過，比如說去日本之類的；甚至去峇厘島過聖誕節也看過，就是機票就比平常貴了很多。」





「如果去歐美的話，（時間）就有點趕了，一大半的時間花在路上，時間和性價比都不是特別理想。」





於是這個聖誕節她選擇自己安排行程，用不一樣的方式環遊塔州。







Jennifer Wu和她的丈夫在渡假。 Source: Supplied Jennifer說：「去塔州我們租了一架露營車，以前沒體驗過。」這樣就可以把租車和旅館（兩種方式）一起體驗了。





雖然在出行的時候考慮經濟，但是和Joe Lin的分析一樣，Jennifer認為聖誕假期期間出遊成本肯定會上升，並且她能夠接受這種市場價格的波動。





Jennifer說：「我覺得，我能夠理解聖誕節出行價格都是會漲的，如果我們一旦決定聖誕想要出去旅行的話，價格就會自己想辦法接受一下。」





對於這次的出行，Jennifer表示期待，也感受到了與疫情期間出行心態上的不同。





她說：「之前出去就是在疫情期間旅行，你還是會覺得，（如果染病）我是不是會帶病毒去其他地方，或者是，你在旅行的目的地被傳染，然後要看醫生怎麽辦？現在的話就會輕鬆很多了。」







