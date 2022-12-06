【想去玩？】消委會指國內航班機票聖誕節持續飆升

澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）的分析還發現，由於運載量有限和需求強勁，一些「廉價經濟艙機票」的價格上漲輻度相信會是最大，有些機票價格的增幅更創下 15 年來的最高紀錄。





消委會亦承諾，在澳洲三大航空公司都預測今年會有可觀利潤後，該會將密切「監察」所有航空公司的機票價格。





該項調查結果是來自消委會的澳洲航空公司競爭報告，該報告由 2020 年 6 月起會每季度進行一次調查。





報告發現，與 2019 年 10 月相比，乘客在今年10月為國內機票所付出的費用平均高出了百分之27，相信是與自今年1月以來成本開支急劇上升有關。



消委會專員布雷斯（Anna Brakey ）表示，價格上漲是由於旅遊市場的變化很大有關，同時，機票價格亦出現了歷史高點和低點。





她說：『由於旅遊的需求強勁，但供應卻因為航空公司為應對高昂的飛機燃料成本和營運挑戰，而縮減航班而受到限制，導致機票價格上漲。』





報告亦發現，一些票價受到的打擊比其他票價更為嚴重。





消委會發現，廉價經濟艙的機票價格漲幅最大，今年11 月的平均票價是4 月時的兩倍多。





布雷斯說，一些價格較高的靈活經濟艙和商務艙機票價格所受的影響則並不太大， 而消委會亦會繼續關注這個問題。





她說：『我們承認航空公司仍面臨一些與疫情大流行相關的資源挑戰，但 消委會將密切注視以確保航空公司能及時將運載量恢復到市場需求，以緩解機票價格上漲的壓力。』





『如果發現航空公司為了增加票價而減少供應量，我們會感到憂慮。』





對於澳洲旅客來說，好消息是該報告發現航班取消和延誤的情況正接近正常水平。





今年 10 月平均有百分之 2.9 的國內航班取消，比7 月的百分之 6.4為低 。





而捷星航空和維珍航空航班取消的次數最多，分別為百分之 3.9 和 百分之3.6，均高於長期的百分之2.1的平均水平。





整個航空業的航班延誤率也從 7 月份的百分之 45下降至10 月份的百分之30，但仍遠高於長期百分之18的平均水平。



在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates 。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。