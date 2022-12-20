【緊急警告】澳洲一地區捕獲海鮮受污染 可致癱瘓或死亡

新州第一產業部（DPI）發出警告，警告雪梨民眾不要食用在 Broken Bay 取得或捕獲的海鮮。





而這一個警告並不限於單一種類的海鮮，而是包括青口、蠔、扇貝、螃蟹內臟及龍蝦內臟等。





這是由於這一些海鮮可能已被某些有毒藻類污染，可能會產生麻痺性貝類毒素。





麻痺性貝類毒素可引致的癥狀包括咀巴、臉部、四肢麻木和刺痛，吞嚥或呼吸困難、頭暈和頭痛。





部份人士更可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、癱瘓、呼吸衰竭，嚴重時甚至會死亡。





負責生物安全和食品安全的副總幹事特雷西（John Tracey）表示，目前受影響的區域包括考恩溪上游的布羅肯灣水域、小海灘 (Bouddi) 與班加利岬角和皮特沃特之間的沿海地區。





特雷西表示：隨著聖誕節的臨近，Broken Bay 地區的社區在收集和食用海鮮時要格外小心。 烹飪產品並不能消除這種毒素帶來的風險。





同時，該部門表螃蟹和龍蝦的內臟也不應該食用，但白肉是安全的。





該部門表示，商店和餐館提供的海鮮「可以安全食用，因為新南威爾士州食品管理局監控商業捕撈貝類的安全性。」





症狀通常在進食後 10 分鐘到 3 小時內出現。





特雷西指說「任何在從受影響地區或附近食用海鮮後出現這些症狀的人都應立即就醫。」



麻痺性貝類中毒很少見，但重要的是民眾需要遵循建議。以避免生病。 特雷西