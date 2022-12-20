【又人踩人】墨爾本超市開幕點解造成人踩人？

數以百計的顧客於上星期五（16／12），排隊等候位於墨爾本 Maribyrnong 的 一間Coles超市開幕，希望成為頭 100名可以獲取一個有裝滿聖誕禮品的禮包而造成混亂。





一些顧客在早上 6時便開始排隊，到了上午 9時當超市正式開門時，長長的隊伍爆發成了混亂的人群，許多人一湧而入，因而出現人踩人事件，根據一些在網上發布的照片和視頻顯示，當中有長者和推著嬰兒車的媽媽在其中。





一段視頻亦顯示，雖然禮品經已被搶一空後，店外仍排有長達數百米的人龍。





一些憤怒的顧客之後在網上表達了不滿的情緒，有些人還誓言，這將是他們首次也是唯一一次到 Coles 購物。





一位憤怒的顧客說：『一些人在早上 7 點到達後按照指示排隊，而當時這些人前面只有約 20 名顧客，但仍然錯過了送給頭100 名顧客的免費禮品包。 』





另一名顧客則表示：『我真的很同情那些做正確事情的人（包括我）。 下次你們（超市）應該停止拍攝那麼多照片，而是要考慮您的顧客！ 我想不會在那裡購物的了。』





同時，亦有人認為發生人踩人事件是絕對的恥辱，又指超市並沒有有效地管控人群。





雖然顧客們對出現混亂的情況感到失望，但 Coles超市仍然認為該次是一個成功的開幕，並表示新的店舖為當地創造了 130 個新工作崗位。





而其他顧客亦可以在店內自榨橙汁，亦可以從甜品部免費領取一些甜品。



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