澳版「梨泰院」事件 墨爾本演唱會人踩人

周二（11月22日）晚上，墨爾本Join Cain 體育館外發生人踩人事件。

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John Cain Arena — 事故發生現場 Credit: John Cain Arena

美國R’n’B 歌手Steve Lacy 歌手在墨爾本舉行首場巡迴演唱會--《Give you the world tour》，數以千計歌迷引頸以待。

由於這一場演唱會不設劃位，進入場地及佔取位置是以先到先得的形式進行。

因此數千名歌迷早已在數小時前已在場館外等候，希望盡可能佔取在舞台附近的有利觀看位置。

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在晚上7時左右，開放入場，他們就蜂擁而上，衝向音樂場館方向，發生人踩人事件。

其中一名在場的21 歲樂迷巴克爾（Lisette Buckle）表示：每個人都以橢圓形式跑向大門。她擔心民眾可能會因此受傷。

維州緊急救援服務證實，他們在晚上 7 點 20 分左右曾接報有關在Join Cain 體育館外發生事故，但由於未有嚴重傷亡報告，因此並未出動。

混亂嚇人的一幕被上載到社交媒體上。

不少粉絲與家長對是次演唱會的安排大肆批評，一位粉絲家長發表推文指：

門一開，一大群「暴徙」，有男有女，就衝了進來，但保安卻沒採取任何行動。

亦有人指「這一場音樂會是他參加過最差的活動」、「甚至不像一場音樂會」。

在社交媒體上表示自己當時在場的樂迷Abbey Duckworth指：對於人踩人事件，她感到相當痛苦。她更將是次事件比作2021年 Astroworld 人群擠擁事件。

她指每個人都在逃，然後你就被困在這群人中，與朋友分開得愈來愈遠。

其中一名表示當時在場擔任保安的Nicholas P. Cato直指當時情況基本失控。

不少人亦表達為何民眾並未在
月前發生的「梨泰院」人踩人事件
中得到教訓。

意外發生後，不少人將事故發生的主因歸究於主辦方管控不力，未有對人流作出管制，只顧在參與者手上貼上「手帶」。

其中一位20 歲的樂迷馬丁 (Georgia Martin) 表示，她對活動者發起人 Frontier Touring 和墨爾本奧林匹克公園對演唱會的處理感到失望。

她認為：「管理層低估了活動的需求。」

據報，Steve Lacy在9月宣布會舉行澳洲巡演曷，只被安排在可容納約 2000 人的場地演出。

但門票在數分鐘內火速售罄後，主辦方將演唱會移師到更大的場地舉行，並加開在雪梨的演出。

周二的場地約可容納 7500 至 10,900 名人士。

另一隊為華人或亞洲人熱捧的韓國女子天團 Black Pink 將在明年 6月在澳洲舉行多場演唱會，暫時舉辦場地仍未公布。
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Published 24 November 2022 at 11:58am
By Tracy Lo
Source: SBS